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شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما يحدث عند وضع السمن البلدي على الشعر والان مع التفاصيل
الأربعاء 4 ديسمبر 2019
الشعر هو تاج المرأة الذي يزينها ،لذلك تسعى كل امراة ان يكون شعرها ناعماً وصحياً وخالي من التقصف وفي احلى حالاته ،لذلك تلجا الي شراء احدث واغلى الكريمات والشامبوهات وكثير من مستخضرات التجميل للوصول الى حلمها ،في حين انها لونظرت حولها او بالاحرى في مطبخها ستجد الحل الامثل لكل مشاكل شعرها .والحل هو السمن البلدي.
فهل خطر ببالك يوما ان تضعي السمن البلدي على شعرك؟،ربما لم يحدث ذلك ولكن دعيني اقول لك ان السمن البلدي وزيت الزيتون من اقدم واشهر المنتجات الطبيعية التي تستخدم فى تنعيم وترطيب الشعر وعلاج العديد من المشاكل الخاصة بالشعر مثل جفاف الشعر وتقصفه وكل هذه المشاكل التي تعاني منها بعض السيدات والتي تؤرقها كثيرا .
وقد استخدم زيت الزيتون مع السمن البلدي منذ القدم للعناية بالشعر وحديثا يستخدما في العديد من مستحضرات التجميل الخاصة بالعناية بالشعر.
السمن البلدي يعتبر مكون طبيعى لذلك فلا شك من انه يفيد الشعر ولا يضره فهو لا يعمل على فرد الشعر لانها ليست كالمادة الكيمائية.
واذا اردت استخدام السمن فى القضاء على مشاكل الشعر فما عليك سوى اضافة ملعقتين من زيت الزيتون الى الملعقتين من السمن البلدي ثم تدليك الشعر جيدا بهذا المزيج مع مرعاة الابتعاد عن فروة الراس منعا للحساسية لا قدر الله ،ثم اتركي زيت الزيتون والسمن على الشعر لمدة 3 ساعات ،وبعد ذلك قومي بغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو الخاص بك وستلاحظين الفرق الواضح على شعرك.
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