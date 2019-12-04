إستعمالات غريبة ولكن مفيدة للمناديل المعطّرة.. ما هي؟

الأربعاء 4 ديسمبر 2019

كلنا نعرف أن الغرض الأساسي من المناديل المعطرة أو Wet Wipes هو تنظيف بشرة الأطفال وإزالة المكياج، ولكن لها إستخدامات عديدة مفيدة تتخطّى ذلك، وأبرزها:



- المناديل المعطرة تستطيع إزالة آثار وبقع الصبغة عن الجبين، الرقبة والأذنين بعد صبغ شعرك بنفسك في المنزل، فيكفي أن تضيفي القليل من السبيرتو إليها لتسهيل عملية الإزالة.

- مسح أوراق النباتات المنزلية الداخلية وتنظيفها من دون إحداث فوضى، إلتقاط الغبار بسرعة ودقّة أكبر من خلال تعليقها وتثبيتها على الممسحة الأرضيّة.

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- التخلّص من آثار أقلام الرصاص، التلوين والحبر عن معظم الأسطح خصوصاً البلاستيك، الخشب، السيراميك وحتّى البشرة.

- إزالة بقع المكياج وخصوصاً كريم الأساس، الكحل وأحمر الشفاه عن الملابس، والقبّات، ولكن إنتبهي قبل ذلك من إزالة أيّ فائض بالمحرمة الجافّة منعاً للتلطّخ.

- تعطير الجوارير والخزائن وسحب الروائح الكريهة منها من خلال إضافة بعض القطرات من إحدى الزيوت المستخلصة إليها ووضعها في شكل مسطّح في إحدى الزوايا غير المستعملة.

- تلميع الأحذية جيّداً وتنظيفها، خصوصاً الجلديّة منها، ما يشكّل حلاً مثالياً لإتقان إطلالتك في اللحظة الأخيرة وأنت خارج المنزل، تأكّدي في المقابل من مسح آثار المناديل المعطّرة بواسطة محرمة جافّة منعاً لتشكلّ علامات أو آثار خصوصاً على الألوان الفاتحة واللماعة.