ما هي الأطعمة تحميك من السكتة الدماغية؟

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الأربعاء 4 ديسمبر 2019 قد تحميك الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم من الإصابة بالسكتة الدماغية.

وأكد الباحثون أن تناول 3500 ملغ من مادة البوتاسيوم الموجودة في العديد من الأطعمة قد يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغي التي تسبب الوفاة . اليك هذه الأطعمة: 1- الحليب القليل الدسم Advertisements 2- اللوبياء 3- العدس 4- عصير الخوخ 5- عصير البرتقال 6- المشمش المجفف 7- الموز 8- البطاطا المشوية 9- الكوسا 10- السبانخ

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