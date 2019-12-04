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شكرا لقرائتكم خبر عن تخلصى من الصداع فى 5 دقائق فقط والان مع التفاصيل
الأربعاء 4 ديسمبر 2019
قدمت مجلة "دونازين" وصفة طبيعية، وردت فى مجلة الصحة العالمية، من شأنها القضاء على الصداع فى 5 دقائق فقط.
* قطعة من الشاش وطيّها بشدة على مكان الألم 8 مرات حتى تغطى الجبهة.
* خلط ملعقتين كبيرتين من الملح فى250Ml من الماء الساخن على 60- 70 درجة مئوية.
* غسل الجبين والأذنين والرقبة بالماء الدافئ.
* ثم تبليل الشاش وعصره جيدًا والضغط عليه وتصفيته بعدها من الماء والملح.
* من المستحسن الاستلقاء أثناء القيام بهذه العملية، من 5 دقائق إلى 20 دقيقة حسب حدة الألم.
* بعد مرور 20 دقيقة عليكم سحب الشاش من الرأس ثم غسله بالماء البارد.
سيستغرب البعض لدى سماع هذه الوصفة، لأن الملح يسبب التورم وارتفاع ضغط الدم, إلا أن استخدامه خارجيًا وبهذه الطريقة ينعكس إيجابًا من خلال سحب الأورام وتسكين الآلام والإلتهابات فىالجسم والبشرة أيضًا.
وأشارت المجلة إلى أنه أيضا يمكن علاج تورم القدمين بالطريقة نفسها.
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