هذا ما يحدث لجسمك اذا تناولت تفاحتين باليوم

الأربعاء 4 ديسمبر 2019

التفاح من الفواكه التي لها دور فعال فى علاج بعض الامراض الخطيرة التي يصاب بها الانسان و هناك العديد من الابحاث و الدراسات التي تؤكد ذلك.



وأكدت دراسة نشرت مؤخراً ان تناول تفاحة يوميا يعمل على وقاية الجسم من بعض الامراض مثل الزهايمر و يساعد على التركيز التام بالاضافة الى قدرته على مقاومة امراض السرطان.

يحتوي التفاح على مادة الكيرستين و هي من المواد الكيميائية التي تساعد فى التخلص من اعراض الالتهابات في الجسم مثل التهاب الحلق و البشرة.

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و اكدت دراسات و ابحاث اخرى ان التفاح المهروس له القدرة على علاج مشاكل الجهاز الهضمي و الامعاء حيث انه يحتوي على مادة تعمل كمطهر قوي للامعاء و تعمل على انتظام الجهاز الهضمى.

يحتوي التفاح ايضا على مادة البكتين التي تساعد في خفض الكوليسترول فى الدم و تقي الجسم من الاصابة بامراض القلب و تصلب الشرايين و امراض الاوعية الدموية.

و من اهم فوائد البكتين انه يعمل على تعزيز صحة الكبد و يحسن من الاداء الوظيفى و يعمل على طرد السموم من الجسم.

و للتخلص من معظم الامراض التى يرتبط علاجها بالتفاح فينصح خبراء التغذية بضرورة تناول التفاح مرتان في اليوم على الاقل لانه يعمل على الوقاية من امراض السرطان و خفض الكوليسترول في الدم بالاضافة الى تناول الخضروات الطازجة..