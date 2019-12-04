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شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج جديدة ومثيرة تكشفت عنها دراسة علمية حول الرجال! والان مع التفاصيل
الأربعاء 4 ديسمبر 2019
نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن 25% من الرجال يعانون من أعراض الدورة الشهرية.
وأوضح الباحثون عبر موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن واحد من كل أربع رجال يعانون من أعراض مشابهة لمتلازمة ما قبل الدورة الشهرية وهى عبارة عن "تقلصات، وتعب، وتهيج، والاكتئاب والشعور بالضيق والانزعاج بسهولة".
ومن المثير للغاية أن ما يقرب من ثلثى النساء المتزوجات قلن إن الرجل يعاني فعلاً من فترات متقلبة خلال الشهر، وذلك وفقاً للدراسة التى شملت على أكثر من 2412 شخصا (نصفهم من الذكور).
ووجد الباحثون خلال الدراسة أن 26% من الرجال يعانون من الأعراض المصاحبة للحيض "الدورة الشهرية"، لافتين إلى أنهم عانوا من أعراض التهيج بنسبة 56%، وكانوا متعبين أكثر من المعتاد بنسبة 51%، وذلك خلال أوقات معينة فى الشهر.
ووجد الباحثون أيضاً، أن الرجال أيضا كانوا يعانون من الجوع باستمرار بنسبة 43%، والضيق بنسبة 43% وانتفاخ البطن بنسبة 15%. بالإضافة إلى ذلك، كان 12% من الرجال قد اعترفوا أنهم كانوا أكثر حساسية حول وزنهم.
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