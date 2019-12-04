دراسة: منتجات التبغ بلا دخان تعرض مستخدميها للسرطان

الأربعاء 4 ديسمبر 2019

كشفت دراسة طبية حديثة اجراها مجموعة من الباحثين ، ان الاشخاص الذين يتعاطون للمنتجات التي تحتوي على تبغ بدون دخان هم عرضة لنفس امكانية الاصابة بالسرطان ان لم يكن اكثر كون هذه المنتجات تحتوي على مادة (ان ان كيه ) وهي مادة كيماوية مسرطنة .



وقد كثر استهلاك هذه المنتجات في الآونة الاخيرة واختلفت اشكالها مثل العلكة ولصقات التبغ و التبغ الذي يستخدم عن طريق الشم او الاكل او الاذابة في محلول .

واشار باحثون من الادارة الامريكية للأغذية والادوية ومراكز مكافحة الامراض والوقاية انه يجب مراقبة الحالةالصحية للأشخاص الذين يتعاطون لهذه المنتجات اضافة الى اجراء مزيد من الابحاث على مكوناتها السامة.

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قال مدير البرنامج الشامل لعلاج التدخين بجامعة بنسلفانيا، فرانك ليون: "يلجأ الناس عادة لأنواع التبغ بلا دخان كبديل للسجائر في محاولة للإقلاع عن التدخين" ، وأضاف: “لا توجد وسيلة آمنة لتناول التبغ.. حتى تلك الأنواع التي قد تكون نظريا أكثر أمنا لأن ذلك يعتمد على تفاصيل متعلقة بالمستخدم منها وتيرة الاستخدام وطول المدة حسب ماذكرت وكالة رويترز .

وكتب باحثون في دورية "كانسر إبيديميولوجي بيوميكرز" و"بريفينشن" المعنية بأمراض السرطان أن نحو 7% من الذكور البالغين في الولايات المتحدة استخدموا التبغ بلا دخان بين عامي 2012 و2013

وحلل الباحثون في الدارسة الجديدة بيانات 23684 مشاركا في المسح الصحي الوطني بين عام 1999 وعام 2012، واستنادا إلى عينات الدم والبول أجروا قياسات للنيكوتين ومادة (إن.إن.كيه) المسببة للسرطان.

ووجد الباحثون أن مستويات الكوتينين التي تكشف عن التعرض للنيكوتين كانت لدى غير المدخنين 0.043 نانوغرام/ملليمتر مقارنة بنحو 180 عند مستخدمي التبغ بلا دخان ونحو 131 عند مدخني السجائر.