شكرا لقرائتكم خبر عن تركيبة نادرة.. ضعوا هذا تحت لسانكم قبل النوم واكتشفوا النتائج! والان مع التفاصيل

الأربعاء 4 ديسمبر 2019 تركيبة نادراً ما تستعمل وهي الجمع بين السكر والملح، ولكن إذا كان لديك مشاكل في النوم، فهي قد تكون مفيدة جداً. هذان المكونان يصبحان مؤذيين إذا استهلكا بشكل مفرط، ولكن إذا استعملتهما باعتدال، فسوف تستفيد من حسناتهما على المستوى الصحي، وذلك في تقوية المناعة والتخلص من أوجاع الرأس ومن القلق.

السكر والملح يلعبان دوراً في محاربة الضغط النفسي لأنهما يرفعان مستوى السيروتونين في الجسم. الوصفة: – ملعقة صغيرة من ملح البحر Advertisements – 5 ملاعق صغيرة من السكر البني - يجب أن تكون النسبة دائماً بين هذين المكونين 1 إلى 5. امزجوا المكونين معاً. احفظوا المزيج في مرطبان زجاجي نظيف. طريقة الاستعمال: - خذوا قليلاً من هذا المزيج وضعوه تحت لسانكم قبل أن تناموا. سيذوب بسرعة. - الصوديوم الذي يحتويه الملح يحسن التنفس الخليوي وكذلك إنتاج الطاقة. الغليكوز الموجود في السكر يؤمن الطاقة للخلايا. هذان العنصران مفيدان جداً في التخفيف من الضغط النفسي الذي - يسبب خللاً في عملية الأيض لديك ويجعلك عاجزاً عن الاسترخاء ليلاً.

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