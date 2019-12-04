الأميرة ماري تتوجه إلى إندونيسيا في زيارة عمل لمدة ثلاثة أيام

سافرت الأميرة ماري (Crown Princess Mary) زوجة ولي عهد الدنمارك، في زيارة عمل لدولة إندونيسيا تستغرق ثلاثة أيام، وتمتد خلال الفترة من 2-4 ديسمبر 2019، ورافقها في زيارتها الرسمية إلى أندونيسيا وزير التنمية الدنماركي راسموس برين (Rasmus Prehn) والمديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) ناتاليا كانيم (Natalia Kanem).

في اليوم الأول من زيارتها الرسمية لدولة إندونيسيا والذي ظهرت فيه بفستان أنيق من تصميم ماركة " H&M"، قامت الأميرة ماري بحضور حلقة نقاش حول الأطفال والتغذية الصحية والتمارين الرياضية، وفي وقت لاحق من نفس اليوم حضرت فاعلية بمناسبة اليوم العالمي للإيدز لعام 2019، وخلال الفاعلية ألقت كلمة أمام الحضور، وقابلت مجموعة من المتطوعين الشباب والناشطين في مجال مكافحة مرض الأيدز والتوعية بخطورة المرض.

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