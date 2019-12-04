دراسات توضح كفاية التعرض لأشعة الشمس للحصول على فيتامين "د"

يُعتبر فيتامين "د" العنصر الذي يحتاجه الجسم ليستطيع امتصاص الكالسيوم الموجود في الطعام، وعند نقص الفيتامين والمعدن تضعف العظام والأسنان وتتعرّض للكسور.ويمكن الحصول على هذ الفيتامين عبر تناول بعض الأطعمة، لكن يستطيع الجسم الحصول عليه من مصدر آخر هو الشمس، ويتطلب ذلك وقتاً كافياً يتعرّض فيه 20 بالمائة من جلد الإنسان لها، أي تعريض الذراعين والساقين والرقبة وتقدر الدراسات الوقت الكافي ليحصل الجسم على احتياجاته من فيتامين "د" من خلال التعرّض للشمس بأنه 15 دقيقة، شرط أن يكون التعرّض مباشراً وليس من وراء زجاج، وعدم وضع كريمات واقية ضد الشمس.

وكلما زادت مساحات الجلد المعرّضة لأشعة الشمس قل الوقت المطلوب، بحسب ما يؤكد الخبراء. لذلك، تعتبر الفترة من 15 إلى 30 دقيقة كافية إذا تم تعريض الذراعين والساقين لأشعة الشمس المباشرة ليحصل الجسم على فيتامين "د"، خاصة أن هناك أدلة على أن تلوث الهواء يعيق الجلد عن الحصول على فيتامين "د" من أشعة الشمس.

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