شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسباب تجعل عينيك تبدو متعبة.. حتى لو نمت كويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الهالات السوداء من المشاكل الشائعة التي قد تحدث لك عندما تشعر بالضغط النفسي أولا تحصل علي نوم جيد ليلاً، لكن فى بعض الأوقات، حتى بعد الحصول على نوم عميق لمدة 8 إلى 9 ساعات، تبدوعينيك منتفخة ومتعبة في اليوم التالي، فالأرق ليس هو السبب الوحيد الذي يجعل عينيك تبدو متعبة ومنتفخة في الصباح، فى إليك 5 أسباب أخرى قد تبدو عينيك متعبة، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".



حساسية العين

اسباب تجعل عينيك تبدو متعبةحساسية العين

حساسية العين هي سبب آخر يجعل عيونك تبدو عينيك متعبة ومنتفخة، عندما تلامس جزيئات صغيرة مثل حبوب اللقاح أو شعر القطط والحيوانات الأليفة العينين، فإن جسمنا ينتج مواد كيميائية تسمى الهيستامين، والتي تسبب تمدد الأوعية الدموية أسفل العينين، وتزيد من تدفق الدم وتسبب الالتهابات.

الجفاف

قلة الماء في الجسم يمكن أن تجعلك تبدو متعباً وتؤدي إلى تورم العينين، يحدث هذا لأن الجلد المحيط بعينيك شديد الحساسية ويمكن للجفاف أن يجعلها تبدو منهكة ومتعبة، لذلك، حتى بعد النوم من 7 إلى 8 ساعات، اشرب الكثيرمن السوائل.

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تناول الطعام المالح

تناول الملح الزائد يمكن أن يؤدي إلى احتباس الماء في الجسم، وخاصة حول عينيك، يمكن للاحتفاظ بالسوائل أن يمد الجلد الرفيع حول عينيك ويجعلها تبدو متعبة، لذا قلل من استهلاك الملح واشرب المزيد من الماء لتقليل الالتهاب.

تناول الكافيين الزائد

فنجان القهوة في الصباح مهم للغاية، لكن إذا كانت لديك عادة شرب 4-5 أكواب من القهوة في اليوم، فقد تبدو عيناك منتفختين في الصباح، زيادة تناول الكافيين يجفف الجسم ويجعل عينيك تبدو مرهقة، قلل من تناول القهوة واشرب الشاي الأخضر المليء بمضادات الأكسدة والذى يساعدك على الحفاظ على صحة بشرتك.

اجهاد العين

إن التحديق أوالضغط على رؤية الأشياء البعيدة أو صعوبة القراءة قد يجهد عينيك، مما يؤدي إلى تمدد الأوعية الدموية ويؤدي إلى ظهور دوائر داكنة وانتفاخ تحت العين، خذ استراحة من شاشة الكمبيوتر بعد 20 دقيقة، قابل طبيبك لمعرفة ما إذا كنت بحاجة إلى نظارات.