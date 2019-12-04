كيف تعلّمي ابنكِ احترام الجنس اللطيف !

الأربعاء 4 ديسمبر 2019

النساء في عالمنا اليوم متساويات بالرجال، ووجودهنّ لا يقلّ شأناً عن وجودهم واحترامهنّ في المنزل وأماكن العمل واجب لا بدّ منه، فمن المهم أن تُعلّمي ابنكِ كيفية احترام الجنس اللطيف.



وفيما يلي الإرشادات التي ستعلّم طفلكِ هذه الفضيلة وحسن معاملة المرأة في أي وقت:

- علّمي ابنكِ أن يقدّر المساهمة التي تقدّمها المرأة أو الدور الذي تلعبه من أجل أسرتها، سواء أكانت امرأة عاملة أو ربّة منزل. إذ مهما بلغت قيمة هذه المساهمة، فهي حتماً مهمة لأنها صادقة وفي محلّها.

- علّمي ابنكِ ألاّ يستخدم العنف ضد أي امرأة. فكونه يتمتّع بالقوة الجسدية، لا يُعطيه الحق بالتسلّط واستعمال هذه القوة على الآخرين والأخريات في شكل خاص.

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- علّمي ابنكِ أن ينتقي كلماته بعناية عند التحدّث إلى الجنس اللطيف. فالكلمات اللطيفة والعبارات الجميلة ستساعده أكثر في كسب مودّتها وتعزيز الرابط الذي يجمعه بها.

- علّمي ابنكِ معنى الالتزام بحب امرأة واحدة بالزواج واحترامها. فهذا النوع من الالتزامات سيمنحه الاستقرار الجسدي والعاطفي على حدٍّ سواء.

- علّمي ابنكِ كيف يشجّع امرأته على التقدّم حتى تكون له حياة أفضل.

- علّمي ابنكِ كيف يدير الخلافات التي تنشب بينه وبين امرأته بحكمة، وعلّميه أيضاً بأن العلاقة التي تربطه بها أهم من أي جدال وأهم من أن يكون دائماً على حق.