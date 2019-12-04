طرق بسيطة للتخلص من رائحة الاحذية

الأربعاء 4 ديسمبر 2019

انها مشكلة يومية تواجه الكثير من الناس، ومازال بعضهم يحاول ايجاد طريقة سهلة وفعالة للتخلص من هذه الروائح دون نتيجة، اما البعض الاخر فقد مل الحاولات واستسلم للامر الواقع.. هذه خمسة حلول ذكية لتختار منها ما يناسبك.



1- صودا الخبر " البيكنج باودر عند البعض، او البيكربونات في لهجة البعض الاخر" يمكن ان تكون مزيل رائع جداً لروائح الاحذية ولكن لا تنسى ازالتها من الاحذية في الصباح قبل ارتدائها.

2- هنالك سائل واحد مكروه جداً من البكتريا، الا وهو _الكحول_ فقط ضع كمية كافية من الكحول داخل الحذاء واتركه طوال الليل وستتفاجأ بالنتيجة عند الصباح.

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3- اكياس الشاي الاسود خصوصاً لو كانت تحتوي على نبات العفص "tannins " داخل كيس الشاي والذي يعتبر فعال جداً فهو مضاد قوي للبكتريا، ضع كيس الشاي في ماء مغلي لمدة بضع دقائق ثم خذ الكيس دون ان تعصره وضعه في الحذاء لمدة ساعة كامله

4- استعمال اوراق النشاف او الاوراق الماصة للسوائل داخل الحذاء اثناء ارتدائه

5- تجميد الاحذية! ضعها في كيس محكم الاغلاق واتركها طوال الليل في الفريزر, استخرجها في الصباح وتترك قليلاً الى ان تصبح في حرارة الغرفة