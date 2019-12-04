- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما يفعله "النيسكافيه" في الحامل! والان مع التفاصيل
الأربعاء 4 ديسمبر 2019
من المشروبات اليومية التي أعتاد الكثيرون منا على تناولها هو مشروب النسكافيه أو الكابتشينو فهو مشروب طعمه رائع يمد الجسم بالطاقه والحيوية ويعمل على تنشيط الذهن ولكن لكل شيء عيوبه ومميزاته فتناول مشروب النسكافيه يوميا في الصباح يؤدي الى الكثير من الاضرار التي يجب ان نتجنبها ونبتعد عنها حرصا على صحتنا .
أولا بالنسبه إلى الحوامل يعد تناول شراب النسكافيه يوميا خطر داهم على الأجنة حيث أثبت العلماء أن تناول المشروبات التي تحتوي على قهوه يومياً او الأكثار منها يؤدي الى ولادة أطفال تحتوي على عيوب خلقية وفي احسن الأحوال يولد الطفل صغير الحجم عن الحجم الطبيعي والمعتاد .
اما اضراره العاديه لباقي الناس فهو يؤدي الى زيادة هشاشة العظام والتهابات المفاصل كما انه يسد الشهية ويجعل النوم غير منتظم ويتسبب الصداع وعدم القدرة على التركيز عن الاعتياد على تناوله وتبطيله فجأه ويؤدي الى حدوث مشاكل واضطرابات بالجهاز الهضمي ابرزها سوء الهضم يقلل من أمتصاص الحديد بالدم مما يزيد من نسبة الانيميا بالجسم كما انه قد يسبب سرطان المثانه بسبب احتوائه على مادة الأكريلاميد .
كانت هذه تفاصيل خبر هذا ما يفعله "النيسكافيه" في الحامل! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.