نصائح ذهبية لحماية شعرك من التقصف في الشتاء

الأربعاء 4 ديسمبر 2019

مَن مٍنَ النساء لا تعشق الشعر الجميل وتسعى للحصول إليه بكل السبل؟ فالشعر الصحي والجميل البراق هو أحد أسرار أنوثة المرأة التي لا يمكن أن تتخلى عنها، بل يمكنها أن تبذل من أجلها الغالي والنفيس. خاصةً إذا كانت تعاني من الضعف والتساقط والتقصف الدائم.



وهنا ليس لديها سوى البحث عن أفضل الحلول لحمايته والعناية به خاصةً مع قدوم فصل الشتاء الذي يحمل معه الكثير من العوامل البيئية القاسية.

ومن أجل العناية بشعرك في هذا الفصل بشكل رائع ودون اللجوء لصالونات التجميل أو بذل الكثير من الأموال جمعنا لك هذه النصائح والطرق الذهبية التي يمكنها أن تحمي شعرك من التلف في حال قمتِ باتباعها، خاصةً وأنها في غاية السهولة.

اغسلي الشعر مرتين في الأسبوع فقط، ولا تسرفي بغسله يومياً خاصةً أن هذا هو الرقم المثالي لنظافة الشعر، فغسل الشعر بشكل مبالغ به يعرضه للتلف والجفاف.

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قومي باختيار الشامبو الأفضل والمناسب لنوعية شعرك، ومن أجل أن تقتني الشامبو المثالي لك يمكنك استشارة طبيب مختص والذي يمكنه تحديد النوعية المناسبة.

كما أن أحد أهم نصائح العناية بالشعر والتي يوصي بها الخبراء دوماً هي ضرورة الابتعاد عن استخدام الصابون في تنظيف الشعر مهما كان نوعه فهو يؤثر على جمال الشعر ولمعانه وقوته.

و عليك عزيزتي أيضاً تجنب استخدام الماء الساخن في غسل الشعر واستخدام الماء الدافئ لأن الساخن منه من شأنه أن يؤثر سلباً على فروة الرأس ويجردها من زيوتها المغذية.

احرصي أيضاً على تغطية شعرك أثناء وجودك خارج المنزل في فصل الشتاء لحمايته من برودة الجو وتلوثه، واستخدمي لهذا الغرض القبعات الصوفية التي لا تضغط على الشعر ولا تعوق وصول الدم إلى بصيلاته.

وأخيراً: لا تغفلي استخدام البلسم لدعم وحماية شعرك في فصل الشتاء القارس والذي يمنحه الرطوبة والجمال في كل مرة تستخدمينه فيها.