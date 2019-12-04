شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أطعمة تزود طاقتك أثناء التمرينات الرياضية وتساعد على حرق الدهون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إنقاص الوزن من الأشياء الهامة التى يسعى إليها الجميع ما بين ممارسة التمارين الرياضية إلى النظام الغذائي الذى تتناوله، وبينما يعتقد معظمنا أن التمرين هو الشيء الوحيد المهم لفقدان الوزن، فإن ما تأكله مهم أيضاً، فى هذا التقرير نتعرف على أطعمة تزود طاقتك أثناء ممارسة الرياضة وتحرق الدهون، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تحول جسمك بالفعل إلى فرن يحرق الدهون وهى:

1-زيت جوز الهند

يجب أن يكون زيت جوز الهند أفضل صديق لك إذا كنت تمارس الرياضة يوميًا، حيث أنه غنى بالأوميجا 3 وهى من الدهون الصحية، بالإضافة إلى أنها تعطي الطاقة بشكل أسرع من جميع الدهون الأخرى، فإنها تزيد من عملية الأيض وتساعدك فعليًا على استخدام كل هذه الدهون الزائدة في الجسم بشكل أسرع.

كما أنه يعمل كمثبط للشهية ويقلل من آلام الجوع، ويبقيك تشعر بالشبع والامتلاء لفترة أطول.

تأكد من أنك تتناول ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند حوالي نصف ساعة قبل البدء في ممارسة الرياضة.

Advertisements

2- البطاطا الحلوة

تناول البطاطا قبل الذهاب للتمرين بـ 2-3 ساعات، خاصة التمرينات المكثفة، حيث يمكن أن تساعدك على إطلاق الطاقة ببطء، كما أنه يحتوي على الكربوهيدرات المعقدة، والتي تساعد في الشعور بالشبع فترة أطول.

البطاطا الحلوة غنية أيضًا بمضادات الأكسدة - فيتامين A و E و K و B6، كل هذه العناصر الغذائية الرئيسية تساعد في الواقع على إصلاح الجسم والتخلص من الجذورالحرة، لذلك، تعمل البطاطا الحلوة كغذاء جيد قبل ممارسة التمرين.

3- الموز

الموزيعززإنتاج الدوبامين في الدماغ، مما يجعلك تشعر بالراحة، يثير الدوبامين أيضًا إنتاج مضادات الأكسدة في الجسم مما يقلل من الجذور الحرة مرة أخرى.

مثل البطاطا الحلوة، يطلق الموز أيضًا الطاقة ببطء في الجسم ويغذي جسمك قبل التمرين.

4-المكسرات والبذور والفواكه المجففة

يمكن أن يغطي هذا المزيج مجموعة كاملة من بروتين المغذيات الكبيرة والكربوهيدرات والألياف والفيتامينات التي يحتاجها جسمك، يمكن أن تساعد في التخلص من الجذور الحرة التى تسبب الأمراض.