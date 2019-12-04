شكرا لقرائتكم خبر عن س وج..كل ما تريد معرفته عن الصلع عند الرجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الصلع هو نوع من أنواع تساقط الشعر ويصاب به الرجال بشكل كبير، وهناك العديد من الأسباب والعلاجات التي سنتعرف عليها خلال التقرير التالي، وذلك وفقا لموقع "webmed و healthline".

ما هو الصلع عند الرجال؟

الصلع عند الرجال هو تساقط الشعر، بصورة كبيرة ، ويرجع في الغالب إلى أسباب وراثية ويعاني منه نسبة كبيرة من الرجال.



الصلع عند الرجال

ما هي أسباب الإصابة بالصلع عند الرجال؟

هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بالصلع عند الرجال، ومنها:

-العامل الوراثي الذي له دور كبير في الإصابة بالصلع عند الرجال.

-خلل في الهرمونات الجنسية الذكورية المسئولة عن نمو الشعر من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بالصلع عند الرجال.

-السمنة وسوء التغذية تعد من أبرز الأسباب المؤدية لتساقط الشعور والإصابة بالصلع الذكوري.

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-مرض السكر يعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بالصلع عند الرجال.

-ارتفاع ضغط الدم يعد من الأمراض المؤدية للإصابة بالصلع عند الرجال في حالة عدم الاهتمام به.



اسباب الصلع عند الرجال

ما هي طريق علاج الصلع عند الرجال؟

في حالة أن هذا الرجل يعاني من مشكلة صحية كالسمنة أو السكر أو ارتفاع ضغط الدم فيجب في بداية الأمر الخضوع للعلاج الجيد لهذا المرض قبل البدء في علاج مشكلة الصلع عند الرجال.

وبعد ذلك علي الرجال الذين يصابون بالصلع تناول بعض الأدوية التي تساهم في نموالشعر بشكل جيد، والتي تساهم بشكل كبير في إعادة بناء الشعر بشكل كبير.

كما أن بعض الرجال الذين يعانون من الصلع عليهم الخضوع لزراعة الشعر، التي أثبتت كفاءتها وعلاج هذا الأمر.