شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء الأطفال الذين استشهدوا إثر انفجار عبوة ناسفة شرق الدريهمي بالحديدة والان مع التفاصيل

الأربعاء 4 ديسمبر 2019 كشفت مصادر مطلعة في محافظة الحديدة، غرب اليمن، بأسماء الشهداء الأطفال جراء انفجار عبوة ناسفة شرق الدريهمي.

وبحسب المصادر، فإن الأطفال الذين استشهدوا إثر انفجار عبوة ناسفه من مخلفات مليشيات الحوثي في قرية المنقم شرق مديرية ‎الدريهمي محافظة ‎الحديدة هم، عبدالسلام عبدالله مسعود 7 سنوات، أماني عمر صغير 7 سنوات، مراد أحمد مشروعي 8 سنوات، عبدالله مسعود 8 سنوات، سيد عمر يحي 13سنة.

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