تعرفي على فوائد زيت اللوز الحلو للبشرة!

الأربعاء 4 ديسمبر 2019

نسمع دائماً عن مزايا زيت اللوز وعن دخوله في تركيب الكثير من المستحضرات التجميلية ومستحضرات العناية، فهو يحوي الكثير من الفيتامينات والمكونات العضوية المفيدة كما أن له رائحة ناعمة خفيفة.



يعرف زيت اللوز الحلو بفوائده الكثيرة على بشرة الوجه والجسم والشعر أيضاُ، إليك سيدتي بعضاُ من فوائد زيت اللوز على جمالك.

زيت اللوز الحلو للبشرة:

- أدفئي كمية من زيت اللوز في راحة يدك ثم دلكي بها وجهك ومحيط عينيك فهو يحسن الدورة الدموية ويخفف من الهالات السوداء والخطوط الرفيعة.

-مناسب لكل أنواع البشرة، يرطبهت ويعالجها من أي التهاب جلدي كما أنه يؤخر عوامل الشيخوخة.

- يمكن أن يساعد زيت اللوز الحلو في تفتيح البشرة وإزالة التصبغات، حضري منه هذا القناع:

ملعقة من زيت اللوز الحلو

ملعقة عصير ليمون

ملعقة عسل

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ملعقة حليب بودرة

اخلطي المكونات واصنعي منها قناع لزج، ضعيه على وجهك نصف ساعة ثم اغسليه بالماء الفاتر.

زيت اللوز الحلو للشعر

-يمكنك استخدام زيت اللوز الحلو وحده على فروة الرأس بعد تسخينه قليلاً حيث يساعد على تقوية بصيلات الشعر وبالتالي الحصول على شعر أكثر طولاُ وصحة، دلكي فروة رأسك بزيت اللوز الحلو الدافئ واتركيه حوالي نصف ساعة بعد لفه بقبعة من النايلون ثم منشفة ساخنة، اغسلي شعرك جيداُ، كرري العملية مرتين في الشهر.

- هو علاج جيد للشعر التالف والمتقصف الأطراف اخلطيه مع زيت الخروع وزيت جوز الهند واتركي المزيج على شعرك ساعتين، فهذه الخلطة تساعد على الحد من تساقط الشعر وتقصفه، كرري هذه الوصفة مرة كل أسبوع ولاحظي الفرق.

زيت اللوز الحلو للجسم

- استعملي زيت اللوز كمرطب لبشرة جسمك بعد الخروج من الحمام وعلى بشرة رطبة، ستحصلين على بشرة ناعمة وتقللين من علامات التقدم في السن والترهلات، لما يحتويه هذا الزيت من فيتامينات ومضادات أكسدة.