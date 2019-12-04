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شكرا لقرائتكم خبر عن طرق الحل للتخفيف من امتلاء وجهك والان مع التفاصيل
الأربعاء 4 ديسمبر 2019
إن كنت تبحثين عن حل للتخفيف من امتلاء وجهك، إليك الطريقة الأمثل للحصول على ذلك من خلال نحت الملامح بواسطة الظلال أو بودرة الخدود.
استخدمي الكونسيلر تحت العينين، ثم وزّعي بودرة الخدود تحت عظمتي الوجنتين في خط يبدأ من غضروف الأذن إلى وسط الخدّ.
وننصحك باستخدام Blush Up blusher ، وهي عبارة عن بودرة خدود مضغوطة وخفيفة. تركيبتها مدعَّمة بمعادن تعكس الضوء لكي تمنحك لمسة نهائيّة خفيفة. إنها متوافرة بتدرّجات غير لامعة وحريريّة لكنّها مشرقة للغاية، وتضفي على خدّيك تورّداً بألوان عصريّة جذّابة.
بعد مد طبقة البودرة، ضعي لمسة من المستحضر المضيء للوجه أو عند أعلى الخدين لإبراز عظمة الوجنتين. فلعبة الظلال والضوء تساعد على تنحيف الوجه وإبرازه بشكل جذاب.
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