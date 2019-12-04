هكذا تحصلين على بطن مشدودة فى وقت قصير!

الأربعاء 4 ديسمبر 2019

لدينا جميعا عضلات بطن منسقة، ولكن مترسب عليها دهون كثيرة، يمكنك دائما أن تحسني من شكل خصرك حتى إن لم تستطيعي أن تحصلي على بطن مستقيمة. هذه بعض الأسرار للحصول على عضلات بطن رائعة.



إن لم تفلح تمارين الطحن للبطن، فعليك بتجربة شيئا جديدا!

استهدفي عضلات مختلفة في منطقة البطن، انتظمي في عمل تمرينات القلب والدورة الدموية و تمارين اخرى والتي تعمل على تحريك كل منطقة الخصر لتقلصه بعضلات أقوى. تمرينات البطن من طحن أو رفع الساقين تساعدك في إتمام هذا.

تناولى وجبات صغيرة خلال اليوم

أنت لا تحتاجين أن تغيري نظامك الغذائي بشكل كبير، ولكن كل ما عليك فعله هو تناول كميات أصغر والإلتزام بهذا النظام. التحول لبعض العادات الصحية سيساعدك على التخلص من بضع أرطال من الدهون التي ترتكز في منطقة البطن وأيضا تتوزع حول جسمك بالكامل. تناول ٥-٦ وجبات صغيرة في اليوم يتطلب التناول كل ٢-٣ ساعات، هذا ايضا سوف يشجعك على تناول تنوع الأطعمة المختلفة والمتوازنة الى جانب ضمان مستوى ثابت للسكر في الدم.

التخلص من السموم!

إشربي كوب ماء كبير قبل جلوسك على المائدة وتناول وجبتك، فهذا سوف يملأ معدتك وتجعلك تتناولين أقل، كما ستجعل بشرتك أكثر نقاء وبالطبع أكثر صحة.

الرقص، الرقص ثم الرقص!

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إنطلقي وارقصي رقص شرقي في المنزل، التزمي بالرقص نصف ساعة على الأقل يوميا، الحركات التى تحرك عضلات الأرجل والأرداف كثيرا هي الأفضل لحرق السعرات الحرارية وتشكيل خصرك. لا تقولي أبدا أنك كبيرة السن أو غير لائق بك أن ترقصي رقص شرقي، فالرقص حق لكل امرأة، حركي أنوثتك!

أطعمة حارقة للسعرات الحرارية

تناولي الأطعمة التي ستقلص خصرك مثل التي تحتوي علي الكثير من الحبوب والألياف، والبكتيريا الموجودة في الزبادي قليل الدسم سوف يبقي على صحة جهازك الهضمي بغازات أقل، مما سيجعل مظهر بطنك مستويا، يحتوي التفاح ايضا على كميات هائلة من الألياف و ٨٥٪ ماء مما سيجعل معدتك ممتلئة لفترة طويلة من الوقت، كما أن الأسماك مثل التونا والسلمون لن يزيد من نسبة الحرق في الجسم فقط وإنما سيبطئ من عملية الهضم فيمنع الشره.

ضعي خطة

إمتنعي عن الملح الكثير والصودا، قسمي وجباتك وتناولي الطعام ببطء. قومي بعمل تمرينات القلب والدورة الدموية يوميا والتزمي بخطة الوجبات الصغيرة كل يوم.

احظي ببعض النوم..

وأخيرا حاولي النوم من ٧ الى ٩ ساعات كل ليلة. معظمنا لا يحظى بوقت كافي من النوم، فحاولي أن تتوجهي للنوم ساعة قبل ميعادك يوميا، فهذا يساعد على التخلص من الضغوط ويرخي عضلاتك.

لتحصلي على عضلات بطن رائعة، يجب أن يكون لديك نمط محدد والإلتزام به.