خطوات لزيادة الإنتاجية في العمل

الأربعاء 4 ديسمبر 2019

لا شكّ في أن المشكلات التي نغرق فيها يومياً سواء في المنزل أو في العمل تؤثر في إنتاجيتنا. إليكم الخطوات التي يمكنكم اتباعها لزيادة انتاجيتكم وجعل يوم عملكم أفضل بحسب موقع "انتربرونور":



1- وضع جدول أعمالك لليوم التالي قبل ليلة: وضع جدول بالأولويات تتضمن الأعمال الواجب إنجازها، حتى وإن تمت مقاطعتك خلال النهار ستعرف بالضبط الأمور المهمة التي عليك البدء بها.

2- خذ 10 دقائق استراحة: حين تشعر بالتعب أو الإرهاق خلال النهار، خذ 10 دقائق استراحة تمكنك من استعادة نشاطك. يمكنك المشي في الممر أو إن أمكنك في الشارع. فالانقطاع عن العمل لفترة قصير يزيد انتاجيتك.

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3-خفف من تعدد المهمات: حتى لو كان تعدد المهمات إحدى المزايا المطلوبة من الموظف اليوم، لكن القيام بعدة أعمال في آن واحد يمكنه أن يكون خطراً. أشارت الدراسات إلى أن من يحاولون أن يقوموا بنشاطين أو أكثر في آن ينتهي بهم الأمر بتشتت أفكارهم وبتراجع نوعية عملهم.

4-اقضِ على مصادر الإلهاء المحتملة: لا مفر من مصادر إلهاء عدة في العمل، حاول تقليصها الى ادنى حد ممكن.

5-افرض المواعيد النهائية لنفسك والتزم بها: يمكنك ادارة وقتك بطريقة تمكنك من انهاء عملك عند الموعد المحدد.

6-حافظ على نظافة مكتبك: يؤثر المكتب الفوضوي وغير النظيف بشكلٍ مباشر على العمل. حافظ على نظافة مكتبك من خلال مسحه بـمناديل معقّمة.