تعرف على الفرق بين حمل الولد والبنت طبيا!

الأربعاء 4 ديسمبر 2019

هل أنتِ حامل وتريدين المعرفة إن كنت ستنجبين بنتاً أو ولداً؟ فمن الطبيعي أن تكوني متشوقة جدًّا ولا يمكنك الإنتظار حتي وصولك إلى الشهر الرابع من أجل خضوعك لفحص بالموجات فوق الصوتية.



لذلك، تحاول معظم النساء الإتكال على الأعراض التي تشعر بها لتحديد نوع الجنين. اكتشفي ما هو الفرق بين حمل البنت والولد طبياً:

تكثر الأقاويل كثيرًا لمعرفة إن كانت المرأة حاملا ببنت أم ولد. فتعتمد معظم النساء على الأعراض التي تشعر بها. لكن كيف يمكن للمرأة أن تعلم إن كانت بولد أم بنت من خلال الإعتماد على الطرق الطبية؟

غالبًا ما تكون ضربات قلب الجنين أكثر من 140 نبضة في الدقيقة في حال كانت بنت أما الحامل بولد فتكون ضربات قلب الجنين أقل من 140 نبضة في الدقيقة.

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في هذا السياق، تشير الدراسات إلى أن لون بول المرأة الحامل بولد يكون أصفراً غامقاً أما للمرأة الحامل ببنت يميل لونه إلى الأصفر الفاتح.

كذلك، هناك بعض الأعراض التي قد تشعر بها المرأة والتي قد تبين إن كانت حامل ببنت أم لا. لكن هذه الأعراض ليست مضمونة بأي شكل من الأشكال.

فعلى سبيل المثال، يشعر البعض أن إذا كانت المرأة حاملا ببنت فتشعر بأعراض الحمل بقوة مثل الشعور بالتعب والإرهاق الحاد أما إذا كانت حاملا بولد فلا تشعر بالغثيان والقيء صباحاً في بداية الحمل.

أخيرًا، تعتبر أكثر طريقة مضمونة ودقيقة لمعرفة نوع الجنين هي من خلال خضوع المرأة لفحص بالموجات فوق الصوتية عند وصولها إلى الأسبوع الرابع عشر من حملها.