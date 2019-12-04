- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن إستخدم الزبيب لاختبار ذكاء طفلك! والان مع التفاصيل
الأربعاء 4 ديسمبر 2019
يمكنك اختبار ذكاء الطفل الرضيع والتنبؤ بمستوى ذكائه حين يبلغ من العمر 8 سنوات بطريقة بسيطة تسمى "إختبار الزبيب"، حسب ما أشاء العلماء.
ويتلخص هذا الاختبار بوضع القليل من حبات الزبيب أسفل كوب، وترك الطفل مع الزبيب في مكان واحد، والطلب منه أن لا يأكل شيئاً منه قبل أن يسمح له بذلك.
ورأى الباحثون في جامعة وورويك البريطانية أن الأطفال الذين يتمكنون من مقاومة رغبتهم بتناول الزبيب إلى حين يسمح لهم أحد والديهم بذلك، سيكون مستوى ذكائهم أعلى بحوالى 7 نقاط من نظرائهم الذين يتناولون الزبيب في وقت مبكر.
وربطت الدراسة بين القدرة على اتباع تعليمات الأهل من جهة، وبين القدرة على الانتباه والتعلم من جهة أخرى، ويمكن تكرار هذه التجربة مع أنواع أخرى من الأطعمة الأخرى التي يفضلها الأطفال مثل الحلوى والشوكولا.
في الإطار ذاته، لفت البروفيسور "ديتر وولكي" المختص في علم النفس بجامعة وورويك، إلى ان "لعبة الزبيب طريقة فعالة لتقييم السيطرة المثبطة لدى الأطفال الرضع، ويمكن استخدامها في الدراسات السريرية لمعرفة الأطفال المعرضين لمشاكل الانتباه والتعلم".
كانت هذه تفاصيل خبر إستخدم الزبيب لاختبار ذكاء طفلك! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.