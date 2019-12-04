إستخدم الزبيب لاختبار ذكاء طفلك!

الأربعاء 4 ديسمبر 2019

يمكنك اختبار ذكاء الطفل الرضيع والتنبؤ بمستوى ذكائه حين يبلغ من العمر 8 سنوات بطريقة بسيطة تسمى "إختبار الزبيب"، حسب ما أشاء العلماء.



ويتلخص هذا الاختبار بوضع القليل من حبات الزبيب أسفل كوب، وترك الطفل مع الزبيب في مكان واحد، والطلب منه أن لا يأكل شيئاً منه قبل أن يسمح له بذلك.

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ورأى الباحثون في جامعة وورويك البريطانية أن الأطفال الذين يتمكنون من مقاومة رغبتهم بتناول الزبيب إلى حين يسمح لهم أحد والديهم بذلك، سيكون مستوى ذكائهم أعلى بحوالى 7 نقاط من نظرائهم الذين يتناولون الزبيب في وقت مبكر.

وربطت الدراسة بين القدرة على اتباع تعليمات الأهل من جهة، وبين القدرة على الانتباه والتعلم من جهة أخرى، ويمكن تكرار هذه التجربة مع أنواع أخرى من الأطعمة الأخرى التي يفضلها الأطفال مثل الحلوى والشوكولا.

في الإطار ذاته، لفت البروفيسور "ديتر وولكي" المختص في علم النفس بجامعة وورويك، إلى ان "لعبة الزبيب طريقة فعالة لتقييم السيطرة المثبطة لدى الأطفال الرضع، ويمكن استخدامها في الدراسات السريرية لمعرفة الأطفال المعرضين لمشاكل الانتباه والتعلم".