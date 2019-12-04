احذر.. الإفراط بالنوم لهذا السبب!

الأربعاء 4 ديسمبر 2019

يعتقد علماء أميركيون أن الاشخاص الذين لا يشبعون من النوم خلال أيام العمل ويحاولون التعويض عن ذلك النقص بزيادة ساعات النوم يومي السبت والاحد، أن تطبيق هذه الطريقة للتعويض عن النقص في النوم يزيد من مخاطر تطور السكري وأمراض القلب والأوعية.



وقد ثبت علميا أن الأشخاص الذين يعملون في أوقات دوام يومي مختلفة يواجهون أمراضا يتسبب بها التغير المستمر في إيقاعهم الحيوي. وذلك بالمقارنة مع أولئك الأشخاص الذين يعملون في أوقات معينة من الدوام بشكل مستمر.

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في إطار البحث الأخير راقب العلماء الحالة الصحية لأشخاص من أعمار متوسطة استيقظوا في ساعات مختلفة صباحا. وتبين أثناء تحليل دمهم أنه يحتوي على نسبة زائدة من الشحوم وعلى نسبة منخفضة من العنصر الذي يخفض كمية السكر في الدم.

وتعتبر هذه الدراسة هي الأولى التي أظهرت مخاطر الإفراط في النوم للذين يعملون في أوقات دوام مختلفة ولا يستطيعون أن يشبعوا من النوم.