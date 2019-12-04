أمراض خطيرة يعالجها زيت الزيتون.. ما هي؟

الأربعاء 4 ديسمبر 2019

ارتبط زيت الزيتون بالمطبخ العربي ارتباطاً وثيقاً، نظراً لنكهته اللذيذة، ولما عرف عنه من فوائد عديدة، وتعتبر شجرة الزيتون الرمز الثقافي الجامع لدول حوض المتوسط.



تعرف على 5 فوائد يشتهر بها زيت الزيتون:

1- تقليل مستويات الكوليسترول

يقلل زيت الزيتون من مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة، الذي يسبب سد الأوعية الدموية. وفي المقابل، يرفع من مستويات البروتين الدهني مرتفع الكثافة، الذي يمنع تجلط الدم، ما يقلل من الجلطات والسكتات القلبية والدماغية.

2- تقليل ضغط الدم المرتفع

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يمكن للأشخاص الذين يتعاطون أدوية ضغط الدم من تقليل جرعات أدويتهم إن استبدلوا الدهون المشبعة بزيت الزيتون، حيث تعتبر الدهون الحيوانية والزبدة والكريمة والجبنة بعض مصادر الدهون المشبعة.

3- محاربة السكري

يسهم زيت الزيتون في تحسين سيطرة الجسم على مستويات السكر واستجابته لهرمون الأنسولين.

4- حماية العظام

حسب دراسة نشرت في "مجلة الغدد الصماء والأيض السريري" الطبية في العام 2012، يتمتع الأشخاص الذين يتبعون حمية منطقة حوض المتوسط بمستويات عالية من مركب الأوتيوكالسين الموجود في زيت الزيتون في دمهم، وهذا المركب يسهم في جعل العظام كثيفة وصحية.

5- تحسين القدرة الإدراكية

لزيت الزيتون آثار إيجابية على وظائف الدماغ، ويقلل إمكانية الإصابة بمشاكل في الإدراك، وأظهرت دراسة فرنسية في العام 2013 أن تناول هذا الزيت بكثرة يحسن الذاكرة البصرية وسهولة الكلام لدى كبار السن.