شكرا لقرائتكم خبر عن 3 زيوت تحسن صحة الغدة الدرقية.. منها زيت اللبان الدكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الغدة الدرقية هي غدة على شكل فراشة تقع في أسفل الرقبة أسفل تفاحة آدم، وهرمونات الغدة الدرقية ضرورية، حيث تؤثر على التمثيل الغذائي "الأيض"، والنمو، ودرجة حرارة الجسم، وحتى عدم التوازن الطفيف في هذه الهرمونات تسبب الإمساك، ضعف العضلات، التعب، وزيادة الوزن، والزيوت الأساسية هي طريقة بسيطة تحسن صحة الغدة الدرقية وتعالج عدم توازن هرموناتها، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".



عشبة الليمون

زيوت طبيعية تحسن صحة الغدة الدرقية1-زيت عشبة الليمون

له خصائص قوية مضادة للفطريات والالتهابات، يمكن أن يساعد زيت عشبة الليمون الأساسي في التخلص من تورم والتهاب الغدة الدرقية.

يمكنك أخذ بضع قطرات من زيت عشبة الليمون في يدك وتدليك منطقة الغدة الدرقية المتورمة أو الملتهبة.



زيت-اللبان-الدكر

2- زيت اللبان الدكر

زيت اللبان الدكر معبأ بخصائص مضادة للالتهابات، وتعزز المناعة، وتخفيف الآلام، إنه مفيد في تحسين اضطراب الجلد الناجم عن عدم توازن الغدة الدرقية.

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يحمي الزيت العطري الغدة الدرقية بتدمير الجذور الحرة في الجسم، امزج زيت اللبان ببعض الزيوت الحاملة وقم بتطبيقه على الغدة الدرقية.



زيت المر

3- زيت المر

مثل الزيوت الأساسية الأخرى، يمكن لزيت المر أن يقلل من الالتهاب وله خصائص مضادة للأكسدة، وقد استخدم هذا الزيت الضروري كعامل مضاد للالتهابات.

تشير بعض الدراسات إلى أن احتكاك قطرتين أو ثلاث قطرات من زيت المر على الغدة الدرقية يمكن أن يساعد في دعم صحة الغدة الدرقية لديك، إنه مفيد بشكل خاص عندما تعاني من قصور الغدة الدرقية.