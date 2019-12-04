شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: البكتيريا المهددة للحياة توجد فى منتجات المكياج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر باحثون من جامعة أستون بالولايات المتحدة، من أن الغالبية العظمى من منتجات المكياج المستخدمة مثل الاسفنجة التجميلية والماسكارا وأحمر الشفاه ملوثة بشكل يمكن أن يهدد الحياة.

وقال مؤلف الدراسة، إن منتجات المكياج التي يستخدمها الملايين من الأشخاص يوميًا ملوثة ببكتريا قاتلة محتملة، لأن معظمها لا يتم تنظيفه بشكل دورى، أو أن يتم استخدامه بعد تواريخ انتهاء صلاحيتها.

وفقا للدراسة التي نشرت في مجلة " Applied Microbiology"، فقد تم العثور على البكتيريا التي يمكن أن تسبب أمراضا تتراوح بين التهابات الجلد والتسمم بالدم، خاصة إذا تم استخدام تلك المنتجات بالقرب من العينين أو الفم أو الجروح.

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وتمثل هذه المنتجات خطرا متزايد لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة، والذين أكثر عرضة للإصابة بالعدوى من البكتيريا الانتهازية.

تم التأكيد على أن الإسفنج المستخدمة لتطبيق منتجات الأساس للبشرة تحتوى على أعلى مستويات البكتيريا التي يحتمل أن تكون ضارة، خاصة مع عدم تنظيف الغالبية العظمى (93 %) لها.

ووجد الباحثون أن منتجات المكياج معرضة بشكل خاص للتلوث حيث إنها غالباً ما تكون رطبة بعد الاستخدام، مما يخلق أرضًا خصبة مثالية للبكتيريا الضارة خاصة بكتيريا الإيكولي ، وغالبًا ما تكون هذه الإسفنجة معتمدة من قبل المشاهير، وقد بيعت أكثر من 6.5 مليون في جميع أنحاء العالم.