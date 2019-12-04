اضرار الكورتيزون اهمها تلف الاعصاب وهشاشة العظام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكورتيزون هي الحقن التي يمكن أن تساعد في تخفيف الألم والالتهابات في منطقة معينة من الجسم، ويتم حقنها بشكل شائع في المفاصل - مثل الكاحل أو الكوع أو الورك أو الركبة أو الكتف أو العمود الفقري أو المعصم، وحتى المفاصل الصغيرة في يديك أو قدميك قد تستفيد من الكورتيزون.
ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “MYOclinic”، تحتوي الحقن عادة على دواء "كورتيكوستيرويد" ومخدر موضعي، وفي كثير من الأحيان ، يمكنك الحصول عليها في مكتب طبيبك.
وقد تكون حقن الكورتيزون أكثر فعالية في علاج التهاب المفاصل الالتهابي ، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي، ويمكن أن تكون أيضًا جزءًا من علاج الحالات الأخرى ، بما في ذلك:
- ألم في الظهر
- التهاب كيسي
- نقرس
- في العمود الفقري
- التهاب المفاصل الصدفية
- التهاب المفاصل التفاعلي
- التهاب المفاصل الروماتويدي
اضرار الكورتيزون
تزداد الآثار الجانبية المحتملة لحقن الكورتيزون مع زيادة الجرعات والاستخدام المتكرر، ويمكن أن تشمل الآثار الجانبية:
- تلف الغضروف
- موت العظم القريب من الحقن
- التهاب المفاصل
- تلف الأعصاب
- احمرار الوجه المؤقت
- توهج مؤقت للألم والالتهاب في المفصل
- زيادة مؤقتة في نسبة السكر في الدم
- ضعف أو تمزق الأوتار
- ترقق العظام القريبة (هشاشة العظام)
- ترقق الجلد والأنسجة الرخوة حول مكان الحقن
- تبييض أو تفتيح البشرة حول مكان الحقن
وهناك قلق من أن الطلقات المتكررة من الكورتيزون قد تلحق الضرر بالغضاريف داخل المفصل، لذلك يحدد الأطباء عادة عدد حقن الكورتيزون في المفصل.
بشكل عام ، يجب ألا تعطى حقن الكورتيزون أكثر من مرة كل ستة أسابيع ، وعادة لا تزيد عن ثلاث أو أربع مرات في السنة.
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