شكرا لقرائتكم خبر عن اسباب قرح الفم وكيفية علاجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرح الفم هي حالة طبية تحدث بسبب ظهور تقرحات مؤلمة تظهر في الفم، وعلى الرغم من عدم الراحة التى تسببها قرح الفم ، إلا أنها عادة ما تكون غير مؤذية، وتشفى قرح الفم ​​ في غضون أسبوع أو أسبوعين على الأكثر.

تقرحات الفم شائعة ويمكن إدارتها عادة في المنزل، دون رؤية طبيب الأسنان أو طبيبك العام، فقط قم بزيارة الصيدلي أولاً، إلا إذا استمرت قرح الفم لمدة أطول من ثلاثة أسابيع.

قرح الفم

قرح الفم وفقا لتقرير موقع " nhsinform" عادة ما تكون مستديرة أو تقرحات بيضاوية تظهر عادة داخل الفم على: الخدين، أو الشفاه، أو اللسان، ويمكن أن تكون بيضاء أو حمراء أو صفراء أو رمادية اللون ومنتفخة.

من الممكن أن يكون لديك الكثير من قرح الفم في وقت واحد وقد تنتشر أو تنمو فى أكثر من مكان، ولكن يجب عدم الخلط بين قرح الفم والقروح الباردة ، وهي بثور صغيرة تظهر على الشفاه أو حول الفم.، وغالبًا ما تبدأ القروح الباردة بإحساس بالوخز أو الحكة أو الاحتراق حول فمك.

اسباب قرح الفم

في كثير من الحالات، تكون أسباب قرح الفم غير واضح، ولكن معظم قرح الفم ناتجة عن تلف فى البطانة الداخلية للفم وقد تحدث القرح بسبب:

العض عن طريق الخطأ داخل الخد أو الأسنان الحادة.

تركيب أطقم الأسنان سيئة.

نوعيات الطعام الصعب.

ليس من الواضح دائمًا الأسباب التي تؤدي إلى ظهور تقرحات الفم، ولكن يُعتقد أن المشغلات تشمل:

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التوتر والقلق.

التغيرات الهرمونية خاصة عند بعض النساء حيث يصبن بتقرحات الفم خلال فترة الدورة الشهرية.

تناول بعض الأطعمة مثل الشوكولاته والأطعمة الغنية بالتوابل والقهوة والفول السوداني واللوز والفراولة والجبن والطماطم ودقيق القمح.

معجون أسنان يحتوي على كبريتات لوريل الصوديوم.

التوقف عن التدخين عند التوقف عن التدخين لأول مرة ، قد تصاب بقرح الفم.

العوامل الجينية حيث يشير حوالي 40٪ من الأشخاص الذين يستمرون في الإصابة بقرح الفم إلى أنها لها عوامل وراثية.

اسباب قرح الفم الناتجة عن علاجات

قد تتسبب قرحة الفم أحيانًا في بعض الأدوية أو العلاجات ، مثل:

الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية (مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية)

حاصرات بيتا التى تستخدم لعلاج حالات مثل الذبحة الصدرية وارتفاع ضغط الدم وإيقاعات القلب غير الطبيعية.

نتيجة الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي وهذا ما يعرف باسم التهاب الغشاء المخاطي.

علاج قرح الفم

عادة لا تحتاج قرحة الفم إلى علاج، لأنها تميل إلى الشفاء من تلقاء نفسها خلال أسبوع أو أسبوعين.

ومع ذلك ، يمكن أن يساعد العلاج في تقليل التورم وتخفيف أي ألم وقد يساعدك ذلك إذا واصلت الإصابة بقرح الفم أو قرحة فمك التي تؤثر على الأكل والشرب.

وتشمل الأشياء التي يمكنك القيام بها لتسريع الشفاء: