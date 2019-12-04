شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض التهاب المعدة عديدة أبرزها ألم أعلى البطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب المعدة هو التهاب أو تهيج في بطانة المعدة، ويمكن أن يكون مرضًا قصيرًا ومفاجئًا (التهاب المعدة الحاد)، أو مرض لفترة طويلة (التهاب المعدة المزمن)، أو جزء من مرض آخر (التهاب المعدة الضموري، التهاب المعدة المناعي الذاتي، التهاب المعدة الحمضي)، وفى هذا التقرير نتعرف على اعراض التهاب المعدة، وفقاً لموقع " Emedicine Health".

التهاب المعدة الحاد هو اضطراب في المعدة قد يتبع استخدام الكحول أو بعض الأدوية مثل الأسبرين أو العقاقير المضادة للالتهابات غير الستيرويدية.



اعراض التهاب المعدة

ومن أمثلة التهاب المعدة المزمن جرثومة المعدة أو Helicobacter pylori أو H. pylori ، وهو نوع من البكتيريا التي تصيب المعدة، ومن الأطعمة التي قد تسبب التهاب المعدة:

-المشروبات التي تحتوي على الكافيين.

- الطعام الحار.

-الأطعمة التي تحتوي على الشوكولاته.

-الأطعمة الغنية بالدهون.

والتهاب المعدة هو مجموعة من الأمراض التي تسبب التهاب بطانة المعدة، يحدث التهاب المعدة الحاد فجأة ، وسوف يستجيب كثيرًا للعلاج المناسب بينما يتطور التهاب المعدة المزمن ببطء.



اعراض التهاب المعدة

اعراض التهاب المعدة

التهاب المعدة له العديد من الأعراض وتتمثل فى:

-عسر الهضم (ألم حارق في الجزء العلوي من البطن أو "حفرة" في المعدة).

-ألم في الجزء العلوي من البطن.

-التجشؤ: التجشؤ عادة يخفف الألم لفترة وجيزة فقط.

-الغثيان والقيء: قد يكون القيء باللون الأخضر أو الأصفر أو مصحوباً بالدم، اعتمادًا على شدة التهاب المعدة.

-الانتفاخ.

-الشعور بالامتلاء أو الاحتراق في الجزء العلوي من البطن.

-في التهاب المعدة الأكثر حدة، قد يحدث النزيف داخل المعدة.

- يسبب التهاب المعدة التآكلي تآكل الغشاء المخاطي في المعدة مما يؤدي إلى النزيف.

-شحوب، تعرق، وسرعة دقات القلب.

-شعور بالإغماء أو ضيق في التنفس.

-ألم في الصدر أو ألم شديد في المعدة.

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-حركات الأمعاء الدموية أو حركات الأمعاء الغامقة ذات الرائحة الكريهة.

اسباب التهاب المعدة

التهاب المعدة يرتبط بالعديد من الأدوية، والحالات المرضية، والإجهاد البدني، والمواد الكيميائية، والالتهابات، وإليكم أبرز أسباب التهاب المعدة:

-الأدوية مثل: الأسبرين، والأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية وأقراص الحديد والبوتاسيوم وأدوية العلاج الكيميائي للسرطان.

-يمكن للأشخاص المصابين بأمراض خطيرة الإصابة بالتهاب المعدة.

-بعد عملية إزالة جزء من المعدة.

-بعد العلاج الإشعاعي للسرطان.

-أمراض المناعة الذاتية.

-القيء المزمن.

-العدوى.

-مرض السل.

-مرض الزهري.

-الالتهابات البكتيرية عدوى جرثومة المعدة هي الأكثر شيوعا.

-اصابات فيروسية.

-الالتهابات الفطرية.

-الطفيليات والديدان.

- الضغط العصبى.

-الكافيين.

-التدخين.



التهاب المعدة

علاج التهاب المعدة

علاج التهاب المعدة قد يتمثل فى تغيير النظام الغذائي وتجنب الأطعمة التى تسبب التهيج، إذا كان الشخص يتناول مسكنات الألم التي يمكن أن تسبب التهاب المعدة ، فيجب تغييرها أو تجنبها.

العلاج الطبي لالتهاب المعدة يشمل أدوية لتقليل الحمض في المعدة والمضادات الحيوية ضد البكتيريا التي تسبب التهاب المعدة.