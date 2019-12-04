شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد التمر عديدة أبرزها الحماية من السرطان وأمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التمر يعد من الأطعمة الغنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة لجسم الإنسان، حيث إنه يحتوي على بعض الفيتامينات والعناصر الهامة للجسم، كالحديد والألياف ومضادات الأكسدة، و الفسفور، والبوتاسيوم، والكالسيوم، والمغنيسيوم، وهذا يجعله يتربع علي عرش الأطعمة الأكثر فائدة لجسم الإنسان.

فوائد التمر

وعن فوائد التمر قدم التقرير المنشور عبر موقع "health وhealthline" أبرز الفوائد الصحية للأشخاص الذين يتناولون التمر بشكل مستمر، ومنها:

-من فوائد التمر أنه يساعد علي حركة الأمعاء بشكل جيد وطبيعي، وتقلل فرص التعرض لأي مشاكل صحية بها، كالإصابة بالانتفاخ أو الامساك أو الاسهال، ولذا تناولك للتمر يوميا يساهم بشكل كبير في تقليل فرص التعرض لأي مشاكل صحية في المعدة.

-أيضا من فوائد التمر تنظيم نسبة السكر في الدم، والحد من تعرضه لأي مشاكل كارتفاع نسبته، ولكن دون الإسراف في تناوله، ولذا عليك تناول ثلاث حبات من التمر يوميا في الصباح مع وجبة الإفطار، لأنه يساهم في إمداد جسمك بالعديد من الفوائد الصحية.

-نظرا لاحتوائه علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة، فهذا الأمر يجعل هناك العديد من فوائد التمر التي تلحق بجسم الإنسان، ولذا فتناولك للتمر يحميك ويقلل فرص إصابتك بنزلات البرد الشديد نتيجة لتقوية جهازك المناعي، وأيضا تقلل فرص الإصابة بمرض السرطان بشكل كبير.

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-كما أن من فوائد التمر تقليل فرص الإصابة بالتهابات الجسم، وهذا يجعله من الأطعمة الجيدة لحماية صحة الجسم، وتقليل فرص الإصابة بالالتهابات.

-أيضا من فوائد التمر الحفاظ علي صحة القلب، والحد من الإصابة بأي مشاكل صحية به، وهذا الأمر يجعله من الأطعمة التي تساهم في الحد من الإصابة بانسداد في شرايين القلب أو الجلطات، ولذا تناوله دائما يحمي القلب ممن المشاكل.

-وأكدت العديد من الدراسات الطبية أنه من فوائد التمر أيضا الحفاظ علي صحة المخ، والحد من التعرض لأي مشاكل به، وتجديد وتحسن قدرات المخ وتنشيط خلايا بشكل كبير كما أن تناولك له يقلل فرص الإصابة بالزهايمر.

-نظرا لاحتوائه علي الكالسيوم، فهذا يمد الجسم بالعديد من فوائد التمر علي الجسم، وأهمها الحفاظ علي صحة العظام، وتقليل فرص التعرض للكسور أو ما شابه ذلك.

-تناول التمر يمد الجسم بعنصر الحديد، وهذا الأمر يجعله من الأطعمة الهامة في الحفاظ علي صحة العامة وتقليل فرص الإصابة بالأنيميا، ولذا عليك تناول التمر يوميا لحماية الجسم.