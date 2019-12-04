دي ليخت يكشف لـ"العين الرياضية" عن أكثر 3 لاعبين تأثيرا في مسيرته

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع يوفنتوس الإيطالي، عن أكثر 3 لاعبين مؤثرين في مسيرته، وذلك على هامش تتويجه بجائزة "ريموند كوبا" لأفضل لاعب صاعد في العالم تحت 21 عاماً.

وتوج دي ليخت (20 عاماً) بالجائزة في نسختها الثانية، في الحفل الذي أقامته مجلة فرانس فوتبول، بعد أن توج الفرنسي كيليان مبابي بنسختها الأولى في العام الماضي.

وقال دي ليخت في تصريحات لـ"العين الرياضية" التي كانت حاضرة لتغطية الحدث: "فيرجيل فان ديك هو أكبر مثال بالنسبة لي، أتعلم منه الكثير والكثير".

وأتم: "وبالطبع في يوفنتوس هناك العديد من اللاعبين الكبار مثل كيلليني وبونوتشي، هم أيضاً يعطونني الكثير".

يذكر أن دي ليخت حصد لقبي الدوري الهولندي وكأس هولندا مع فريقه السابق أياكس في الموسم المنقضي، ووصل مع الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل انتقاله إلى يوفنتوس مطلع الموسم الجاري.