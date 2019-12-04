الزمالك يتسبب في غضب ميتشو

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ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" مدرب الزمالك السابق
تسبب نادي الزمالك المصري في غضب مدربه الصربي السابق ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، بعد أقل من 24 ساعة على رحيله.
نادي الزمالك أعلن، الإثنين، رحيل ميتشو عن تدريب الفريق بسبب سوء النتائج، قبل الإعلان عن تعيين الفرنسي باتريس كارتيرون مديرا فنيا للفريق خلفا له.
وقال ميتشو في تصريحات لـ"العين الرياضية": "إن إدارة نادي الزمالك تسببت في إلغاء مؤتمر صحفي كان من المقرر أن يعقد مساء الثلاثاء في أحد الفنادق بالقاهرة".
وكان من المقرر أن يعقد المدرب الصربي مؤتمرا صحفيا لكشف كواليس إقالته من تدريب الزمالك خلال الفترة الماضية، قبل أن يتم إخطاره بعدم إمكانية تنظيمه.
وأشار ميتشو إلى أنه علم بأن إدارة الزمالك وراء إلغاء المؤتمر، ولكنه رفض التعليق على الأمر في الوقت الحالي.
وتولى ميتشو تدريب الزمالك مطلع الموسم الحالي، ونجح في قيادته للفوز ببطولة كأس مصر على حساب بيراميدز.
وتدهورت نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، حيث تعرض للهزيمة من مازيمبي الكونغولي بنتيجة 0-3، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بعد الهزيمة من إنبي 0-1 في الجولة السادسة من الدوري المصري.
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