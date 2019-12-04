شكرا لقرائتكم خبر عن %80 من البشر لديهم انحراف بالحاجز الأنفى.. اعرف مشاكله وأعراضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحاجز الأنفي هو الجدار الفاصل بين الجانبين الأيسر والأيمن من الأنف، ويتميز بأنه صلب ولكنه قابل للانحناء، ويغطى هذا الحاجز بالجلد الذي يحتوي على كمية كبيرة من الأوعية الدموية ويجب أن يكون مكان الحاجز الأنفي في الوسط تمامًا، بحيث يكون الجانبان الأيسر والأيمن من الأنف متساويين في الحجم.

ووفقا لموقع " Harvard health" حوالي 80 ٪ من البشر الحاجز الأنفي لديهم هو خارج المركز قليلا وبه انحرافات ، على الرغم من أن معظم الأشخاص لا يلاحظون ذلك، في كثير من الأحيان ، يكون الحاجز بعيدًا عن المركز بدرجة كبيرة وهذا ما يسمى الحاجز المنحرف.

ما هو انحراف الحاجز الأنفي

عند الأشخاص الذين لديهم حاجز منحرف ، يكون جانب الأنف أكبر من الطبيعي وأضيق، هذا يغير نمط تدفق الهواء في الأنف وأحيانًا يحجب الجانب الضيق، في بعض الحالات ، يمكن حظر فتحات الجيوب الأنفية ، مما يؤدي إلى التهاب الجيوب الأنفية (التهاب الجيوب الأنفية) الذي يستمر لفترة طويلة أو يستمر في العودة، يمكن أن يتسبب نمط تدفق الهواء المتغير داخل الأنف في أن يصبح جلد الحاجز الأنفي جافًا ومتشققًا ، مما قد يؤدي إلى نزيف في الأنف بشكل متكرر.

يولد بعض الناس مع الحاجز المنحرف لأن الأنف تطور بهذه الطريقة قبل الولادة، يمكن أن يحدث الحاجز المنحرف أيضًا بسبب إصابة الأنف أثناء الولادة، في وقت لاحق من العمر، يمكن أن يحدث الحاجز المنحرف بسبب الصدمة، على الرغم من أن البالغين والمراهقين لا يستطيعون في كثير من الأحيان تذكر الإصابة التي تسببت في المشكلة.

أعراض انحراف الحاجز الأنفى

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يمكن أن تشمل أعراض الحاجز المنحرف ما يلي:

انسداد واحد أو اثنين من جيوب الأنف.

احتقان الأنف ، وأحيانا على جانب واحد.

نزيف في الأنف المتكرر.

التهابات الجيوب الأنفية المتكررة.

ألم الوجه ، والصداع .

التنفس بصوت صاخب أثناء النوم عند الرضع والأطفال الصغار.

في بعض الحالات ، يكون للأشخاص الذين يعانون من الحاجز المنحرف بشكل معتدل أعراض فقط عندما يكون لديهم أيضًا نزلة برد أو عدوى أخرى في الجهاز التنفسي العلوي ، تسبب عدوى الجهاز التنفسي في تضخم أنسجة الأنف ، مما قد يجعل مشاكل تدفق الهواء أسوأ. بمجرد أن يزول البرد ، غالبًا ما تزول أعراض الحاجز المنحرف.

إذا كان الحاجز المنحرف يسبب نزيفًا مزعجًا للأنف أو إلتهابات الجيوب الأنفية المتكررة أو مشكلات أخرى مهمة، فيجب اجراء عملية جراحية.

قد يصاب الشخص المصاب بحاجز خفيف المنحرف بأعراض فقط خلال عدوى الجهاز التنفسي العلوي، قد يصاب شخص مصاب بانحراف أكثر حدة بالتهاب الجيوب الأنفية المزمن أو نزيف في الأنف متكرر يدوم حتى يتم تصحيح المشكلة جراحياً.