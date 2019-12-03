"الغزل الكهربائي".. طريقة جديدة لعلاج أورام المخ

ابتكر فريق بحثي أمريكي مشترك من جامعتي سينسيناتي وجونز هوبكنز طريقة تستخدم ما يعرف بـ"الغزل الكهربائي" لتوصيل الأدوية إلى المخ لعلاج الأورام، بدلاً من الطريقة التقليدية للعلاج الكيميائي.

والعلاج الكيميائي هو في الأساس علاج للجسم كله، لكنه لا يصل إلى المناطق المصابة في المخ، بسبب الحاجز الدموي به، ولكن الطريقة التي توصل لها الباحثون، ونُشرت في العدد الأخير من دورية "Scientific Reports"، تتغلب على هذه المشكلة.





وتعتمد طريقة "الغزل الكهربائي" على الربط بين مادتين أو أكثر لإنشاء ألياف دقيقة، وتتيح هذه العملية الاستفادة من الخصائص الفريدة لكل مادة لتقديم جرعة قوية من الدواء على الفور أو بمرور الوقت.



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ومن خلال اختيار هذه المواد الأساسية، يمكن التحكم في معدل ضخ هذه الأدوية، حيث يمكن ضخها بسرعة دواء واحدا لعلاج قصير الأجل، مثل تخفيف الآلام.

أما في حالة العلاج طويل الأمد، يتم علاج الأورام عن طريق زرع العلاج مباشرة في جزء من الدماغ بعد إزالة الورم جراحياً، ليتم إطلاق العلاج الكيميائي على مدى فترة أطول.

وأجريت 3 تجارب منفصلة على الحيوانات، أظهرت نجاح العلاج الكيميائي بالطريقة الجديدة في تحسين معدلات البقاء على قيد الحياة، وتم دراسة السلامة والسمية والفعالية، وخلصت الدراسة إلى أن "هذا يمثل تطوراً واعداً لمعالجة الأورام".

وفي حين استخدمت هذه الدراسة عقاراً واحداً، لاحظ الباحثون أن إحدى ميزات هذه الطريقة هي القدرة على توزيع أدوية متعددة بشكل متسلسل على مدى فترة طويلة، حيث تعتمد أحدث علاجات السرطان على مقاربة متعددة الأدوية لمنع مقاومة الأدوية وتحسين الفعالية.



