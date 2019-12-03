شكرا لقرائتكم خبر عن للغواصين.. الخروج من الماء بسرعة يعرضك لخطر الإصابة بمرض تخفيف الضغط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفاع ضغط الدم أو انخفاضه هى حالة مرضية تحتاج إلى التعامل معها بجدية، ومرض انخفاض الضغط هو نوع من الضرر الذي يحدث عندما يكون هناك انخفاض سريع في الضغط المحيط بالجسم، وهى حالة أكثر شيوعا عند الغواصين الذين ينزلون في أعماق البحار ثم يصعدون إلى السطح بسرعة كبيرة.

ووفقا لموقع " Harvard health" يمكن أن تحدث أيضًا تلك الحالة المرضية عند الأشخاص الذين ينحدرون من علو شاهق أو رواد الفضاء العائدين إلى الأرض أو في عمال الأنفاق الذين يعيشون في بيئة من الهواء المضغوط.





مع مرض تخفيف الضغط (DCS) ، يمكن أن تتشكل فقاعات الغاز في الدم والأنسجة قد تكون هذه الحالة قاتلة إذا لم يتم علاجها بسرعة.

يمكن أن يؤثر مرض تخفيف الضغط على أي شخص ينتقل من ارتفاعات عالية إلى ارتفاعات منخفضة، مثل المتجولين وأولئك الذين يعملون في رحلات الفضاء والطيران ، إلا أنه الأكثر شيوعًا في الغواصين.

يزيد خطر الإصابة بمرض تخفيف الضغط إذا كان الشخص لديه عيوب بالقلب، او يعانون من السمنة، وكبار السن، الغوص فى الماء البارد.

بشكل عام ، يصبح مرض تخفيف الضغط أكثر خطورة كلما زاد عمق الغوص، ولكن يمكن أن يحدث بعد الغوص من أي عمق لهذا السبب من المهم الصعود إلى السطح ببطء وتدريجي.

Advertisements

أعراض مرض تخفيف الضغط

إعياء، ضعف، ألم في العضلات والمفاصل، صداع الرأس، الدوار ، ارتباك، مشاكل في الرؤية مثل الرؤية المزدوجة، آلام في المعدة، ألم في الصدر أو السعال، صدمة، التهاب العضلات، طفح جلدي، تورم الغدد الليمفاوية، التعب الشديد.

يصنف الخبراء مرض تخفيف الضغط بالأعراض التي تصيب الجلد والأنظمة العظمية واللمفاوية على أنها النوع 1، ويطلق على النوع 1 أحيانًا الانحناءات.

في النوع 2 ، سيشهد الشخص أعراضًا تؤثر على الجهاز العصبي في بعض الأحيان ، يسمى النوع 2 الإختناقات.

أعراض مرض تخفيف الضغط قد تظهر بسرعة للغواصين ، قد تبدأ في غضون ساعة بعد الغوص وقد يصل الأمر إلى فقدان الوعي في الحالات الأكثر خطورة

كيف يحدث مرض تخفيف الضغط؟

إذا انتقل الشخص من منطقة ذات ضغط مرتفع إلى ضغط منخفض ، يمكن أن تتشكل فقاعات غاز النيتروجين في الدم أو الأنسجة، ثم يتم إطلاق الغاز في الجسم إذا تم تخفيف الضغط الخارجي بسرعة كبيرة هذا يمكن أن يؤدي إلى انسداد تدفق الدم ويسبب تأثيرات ضغط أخرى.