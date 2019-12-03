شكرا لقرائتكم خبر عن تركيبة جديدة قد تنهى معاناة حصوات الكلى عن طريق إرخاء عضلات الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى 1 من كل 10 أمريكيين من حصوات الكلى في حياتهم ، والتي تمثل حوالي 500 ألف حالة في السنة، وتتطلب عادة الحصوات الكبيرة الخضوع لعملية جراحية، لكن يتم إعطاء المسكنات لمعظم الناس ويُطلب منهم الانتظار حتى مرورها.

ووفقا لموقع " ديلى ميل" حدد الباحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا مزيجًا يعمل على استرخاء العضلات يتكون من عقارين، مما أدى إلى القضاء على الألم في الخنازير المصابة بحصوات الكلى.



ديلى ميل خبر عن حصوات الكلى

وإذا كان الدواء الجديد فعالاً في المرضى من البشر، فسيكون أول علاج جديد منذ 40 عامًا الذى قد ينهى معاناة حصوات الكلى عن طريق إرخاء الجسم ، للسماح للكتل المؤلمة بالمرور بشكل أكثر سلاسة.

بالنسبة لمعظم المصابين بحصى الكلى ، تتمثل خطة العلاج القياسية في تناول مسكنات الألم والانتظار حتى تمر الحصوة عبر مجرى البول ، والتي يمكن أن تكون مؤلمة للغاية وتستغرق ما يصل إلى 10 أيام.

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ويوضح كبير مؤلفي الدراسة: "نعتقد أن هذا قد يؤثر بشكل كبير على مرض حصوات الكلى، الذي يصيب ملايين الأشخاص، والحصوات تتكون من بلورات صلبة تتراكم في الكلى عندما يكون هناك الكثير من النفايات الصلبة في البول وليس سائلًا كافيًا لغسلها، وفي حين يوصى بإجراء عملية جراحية للحصوات الكبيرة، إلا أن هذه الحالات نادرة ومعظمها يتم وصفه كمسكنات للألم لانتظارها للمرور.

كيفية اكتشاف المركب الجديد

بدأ الأطباء المشاركين فى برنامج حصوات الكلى في مستشفى ماساتشوستس العام ، في تصميم مرخيات العضلات التي يمكن توصيلها مباشرة إلى الحالب، وتم النظر فى كيفية علاج حصوات الكلى اليوم، الذى لم يتغير ذلك منذ عام 1980 ، وهناك قدر كبير من الأدلة على أن العقاقير المقدمة لا تعمل بشكل جيد للغاية".

حدد الفريق 18 دواء يستخدم لارتفاع ضغط الدم ، الجلوكوما والحالات الالتهابية الأخرى ، وحقنها في حوالي مليار خلية حالب بشرية ، وكشفت التجربة أن عقارين كانا فعالين للغاية: أحدهم مانع قنوات الكالسيوم الذي يعالج ارتفاع ضغط الدم ، ومثبط يعالج الجلوكوما.

ووجدوا أنه بعد إعطاء الأدوية مباشرة إلى الحالب باستخدام أداة تشبه القسطرة ، فإن الخنازير بالكاد لديها أي تقلصات في الحالب، والأكثر من ذلك ، أنهم لم يكتشفوا الأدوية الموجودة في مجرى دم الخنازير ، مما يشير إلى أن الأدوية بقيت موضعية في الحالب فقط ، مما يقلل من مخاطر الآثار الجانبية.