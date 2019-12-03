شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات يجب أن تعرفها عن قلبك.. بيدق 100 ألف مرة فى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القلب من أكثر الأعضاء الحيوية والهامة التى تضخ الدم حول الجسم ليحافظ على بقائك على قيد الحياة، فى هذا التقرير نقدم 7 معلومات يجب أن تعرفها عن قلبك، وفقاً لموقع "benenden".



صحة القلب

7 معلومات يجب أن تعرفها عن قلبك

1. قلبك عبارة عن مضخة ترسل الدم حول جسمك لإبقائك على قيد الحياة، يدق حوالي 100 ألف مرة كل يوم، ويضخ باستمرار حوالي 3.785 لتراً من الدم ضمن نظام الدورة الدموية، وينقل الدم الأكسجين والمواد المغذية في جميع أنحاء الجسم كما ينقل ثاني أكسيد الكربون والنفايات.

2. القلب بحجم قبضة يدك تقريبًا، إنه جهاز يحتوي على أربع غرف، وحتى يعمل يحتاج قلبك إلى إمدادات مستمرة من الدم، وتحدث معظم النوبات القلبية عندما يتوقف هذا الإمداد بسبب انسداد الشريان داخل القلب.

3. مرض القلب التاجي يصيب 2.3 مليون شخص في بريطانيا وهو ناتج عن تراكم مادة دهنية شمعية تسمى تصلب الشرايين داخل جدران الشرايين التاجية، والتي تزود القلب بالدم.

عندما تصبح الشرايين ضيقة جدًا، فإنها لا تستطيع إيصال ما يكفي من الدم الغني بالأكسجين إلى قلبك، هذا يسبب الذبحة الصدرية، التي لها أعراض مثل الألم أو الثقل في صدرك ، في حين أن بعض الناس قد يشعرون أيضًا بضيق في التنفس.

تحدث معظم النوبات القلبية بسبب مرض الشريان التاجي، عندما تنفصل قطعة من الشرايين عن الشريان وتشكل انسدادًا.

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القلب

4. عوامل الخطر لأمراض القلب التاجية تشمل التدخين، ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع الكوليسترول في الدم، زيادة الوزن أو السمنة، وعدم النشاط البدني والعوامل الوراثية.

5. يمكن أن تعني إيقاعات القلب غير الطبيعية ضربات قلب غير منتظمة أو بطيئة أو سريعة، تشمل الأعراض الدوخة والخفقان وضيق التنفس والتعب وفقدان الوعي.

إذا كنت تعاني من ذلك ، فتحدث إلى طبيبك ، حيث قد تحتاج إلى رسم القلب الكهربائي لتقييم معدل ضربات القلب والإيقاع، يمكن أن تشمل العلاجات دواء، أو القسطرة (إجراء لتصحيح عدم انتظام ضربات القلب عن طريق تمرير أنابيب صغيرة عبر الأوعية الدموية للقلب لتحديد المشكلة، ثم إصلاح المنطقة التي تسبب المشكلة)، تشمل الإجراءات الأخرى إدخال جهاز لتنظيم نبضات القلب ، مثل جهاز تنظيم ضربات القلب أو مزيل الرجفان القلبي المزروع.

6. أكثر من نصف مليون شخص في المملكة المتحدة يعانون من قصور في القلب، عندما لا يضخ قلبك الدم في جميع أنحاء الجسم بالفعالية التي ينبغي لها، تشمل الأعراض ضيق التنفس ، تورم القدمين والكاحلين والمعدة ومنطقة أسفل الظهر - بالإضافة إلى الشعور بالتعب أو الضعف الشديد، والأسباب الشائعة هي ارتفاع ضغط الدم، نوبة قلبية أو اعتلال عضلة القلب.

7. يمكن أن يكون لخيارات نمط الحياة تأثير كبير على مدى احتمال إصابتك بأمراض القلب، الإقلاع عن التدخين أمرحيوي، والحفاظ على نشاطك وتناول الطعام الصحى