دراسة: أخطاء خطيرة تقترفونها يوميًّا تمنعكم من خسارة الوزن

الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

4 أخطاء خطيرة تقترفونها يوميًّا تمنعكم من خسارة الوزن بوتيرة سريعة، فتجنّبوها.



شرب المياه الفاترة: بحسب ما أظهرته دراسة ألمانيّة حديثة، إنّ شرب ستّة أكواب من الماء البارد يوميًّا يساهم في خسارتكم 50 سعرة حرارية بشكلٍ يومي، ما يعادل خسارة كيلوغرامين سنويًّا. لهذا، أكثروا من شرب الماء البارد وتجنّبوا الفاتر.

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اختصار الوجبات اليوميّة بوجبة واحدة كبيرة: من الجيّد تقليل كميّات الطّعام لفقدان الوزن، ولكن لا يجب اختصار الوجبات اليوميّة كلّها في وجبة واحدة كبيرة فقط لا غير. فعندما تقضون وقتًا طويلاً دون طعام، تصبح عمليّة حرق السّعرات الحراريّة في الجسم بطيئة وتصل إلى حدّها الأدنى، وذلك لافتقار الجسم للسّعرات الحراريّة التي يحتاجها. وعندما لا تتوفّر السّعرات الحرارية من الطّعام، يبدأ الجسم بحرق السعرات المخزّنة في النسيج العضلي، ما يتسبّب بفقدان هذه الأنسجة.

الإبتعاد عن الكافيين: لمادّة "الكافيين" المتواجدة بشكلٍ خاص في القهوة والشّاي دور كبير في تنشيط الجهاز العصبي وزيادة عمليّة حرق السّعرات الحراريّة في الجسم بنسبة تتراوح بين 5 و 8 بالمئة، ما يعادل 98 إلى 174 سعرة حرارية يوميًّا.

تناول الكربوهيدرات: الكربوهيدرات الموجودة في الطّحين الأبيض والخبز الأبيض والمعكرونة فيها الكثير من السّعرات الحرارية والقليل من الألياف التي تحفّز عادةً عمليّة حرق الدّهون، ما يجعلها تسبّب زيادة الوزن دون إعطاء شعور بالشّبع لوقتٍ طويل. لهذا، إستبدلوا الخبز الأبيض والطحين الأبيض بالخبز والطحين الأسمر، وتناولوا الكثير من الفواكه والخضار فهي غنيّة بالألياف.