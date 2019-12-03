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شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: لا تنم كثيرا أيام العطلة والان مع التفاصيل
الثلاثاء 3 ديسمبر 2019
لا يشبع كثير من الأشخاص نوماً في أثناء أيام العمل ويحاولون التعويض عن ذلك النقص بزيادة ساعات النوم خلال عطلة نهاية الأسبوع.
ويعتقد علماء أميركيون أن تطبيق هذه الطريقة للتعويض عن النقصان في النوم يزيد من مخاطر تطور السكري وأمراض القلب والأوعية.
وثبت علميا أن الأشخاص الذين يعملون في أوقات دوام يومي مختلفة يواجهون أمراضا يتسبب بها التغير المستمر في إيقاعهم الحيوي. وذلك بالمقارنة مع أولئك الأشخاص الذين يعملون في أوقات معينة من الدوام بشكل مستمر.
وفي إطار البحث الأخير راقب العلماء الحالة الصحية لأشخاص من أعمار متوسطة استيقظوا في ساعات مختلفة صباحا. وتبين أثناء تحليل دمهم أنه يحتوي على نسبة زائدة من الشحوم وعلى نسبة منخفضة من العنصر الذي يخفض كمية السكر في الدم.
وتعتبر هذه الدراسة هي الأولى التي أظهرت مخاطر الإفراط في النوم للذين يعملون في أوقات دوام مختلفة ولا يستطيعون أن يشبعوا من النوم.
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