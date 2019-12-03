ما علاقة بين تناول السمك وطول العمر؟

الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

تعتبر ثمار البحر والأسماك من المواد الغذائيّة المهمّة جدّاً كونها غنيّة بالبروتينات والأوميجا 3 والفيتامينات، ولكن الدراسات الأخيرة أثبتت أن تناول الأسماك يتعلّق بشكلٍ مباشر بأمد حياة الإنسان فما علاقتهما ببعض؟



أثبت علماء أمريكيون أن الإنسان الذي يتناول الأسماك يزيد من معدّل عمره لمدّة سنتين على الاقل ناهيك عن المنافع التي سيستفيد منها واتكلت هذه النظرية على دراسة دامت 16 عاماً.

اجريت هذه الدراسة على 3 آلاف شخص يزيد عمرهم عن 50 سنة، مع الأخذ بعين الإعتبار معدل الوفيات وعددهم وإصابتهم بالأمراض، وبناءً على ذلك خضع هؤلاء المتطوعين لفحوصات علميّة بشكلٍ دوري.

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تمّت المقارنة بين الفحوصات وفقاً لنمط الحياة والمواد الغذائيّة التي يتناولها المتطوعين فتبيّن أنه عند تناول الأسماك بشكل منتظم تقلّص احتمال الوفاة بنسبة 30%.

بعد هذه الدراسة سوف يقوم العلماء بدراسة جديدة على مجموع أصغر سنّاً من أفراد المجموعة التي اشتركت في الدراسة الأولى وذلك بهدف معرفة أنواع الأسماك التي تساعد على زيادة معدّل العمر والوصفات الأفضل لطبخها.

وعلينا أن نكثر من تناول الأسماك على أنواعها للحفاظ على صحة جيّدة حتى ظهور نتائج الدراسة الثانية.