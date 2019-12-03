هذا ما يفعله لبن الزبادي بجمالك!

الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

لبن الزبادي موجود دائماً على سفرتنا العربية، ويرافق غالبية أنواع مأكولاتنا.



ويزخر هذا اللبن بالمنافع الجمّة والفيتامينات والمعادن، ما يجعله من أهم العناصر الغذائيّة للتمتّع بصحّة جيدة، هو أيضاً مثالي في مجال العناية بجمال والبشرة والشعر، وإليك أبرز الاستعمالات الجمالية للبن الزبادي:

- معالجة الحروق: إنّ الحروق التي تصيبك نتيجة كثرة التعرّض لأشعّة الشمس، يمكن أن تجدين لها علاجاً فاعلاً مع لبن الزبادي، فاللبن غير المحلّى يحتوي على الزنك الذي يساعد على التخفيف من حدّة الحروق، ومن الحكّة الناتجة عنه، كما يمكنه تخليصك من الاحمرار .

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لذا ضعي طبقة منه على الحرق مباشرة، واتركيه لمدة 20 دقيقة أو نصف ساعة، ثمّ أزيليها بالمياه الباردة.

- تقشير القدمين: لبن الزبادي هو عنصر مثالي في كل خلطة تقشير، خصوصاً تلك التي تستعمل للقدمين، لذا للحصول على خلطة طبيعية، إمزجي نصف كوب من الجوز المطحون الناعم مع كوب واحد من اللبن. وافركي هذا الخليط على قدميك لإزالة أي أثر للجفاف.

- تبييض الأسنان: لونه الأبيض يمكن أن ينعكس بياضاً على أسنانك، من خلال وضع القليل من اللبن على فرشاة أسنان قديمة لك، وتستعملينها يومياً بعد الانتهاء من تنظيف أسنانك، فالمواد الطبيعية الموجودة في اللبن لها أثرها الفاعل في التبييض، والأمر ينسحب على الأسنان، كما البشرة.

- تنعيم الشعر: بدلاً من استعمال أنواع البلسم المصنعّة، لما لا تلجئين إلى اللبن، فهو يمكن أن يحقق النتيجة نفسها، لا بل وأفضل، وبعد الانتهاء من غسل الشعر، ضعي بمعدل نصف كوب من لبن الزبادي، وافركي أطراف شعرك به، اتركيه لمدة 20 دقيقة، ثمّ أزيليه بالمياه الفاترة.