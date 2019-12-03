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شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق وظيفة استعادة الملفات File Restore الجديدة والان مع التفاصيل
الثلاثاء 3 ديسمبر 2019
أعلنت شركة مايكروسوفت عن إطلاق وظيفة استعادة الملفات File Restore الجديدة بخدمة الحوسبة السحابية وان درايف لمستخدمي قطاع الأعمال، والتي تتيح إمكانية استعادة الإصدارات القديمة من أحد الملفات خلال 30 يوماً.
وأضافت الشركة الأميركية أنه على الرغم من معايير الأمان الصارمة تتعرض بعض الملفات الهامة للفقدان بسبب حذفها سهواً أو تدمير البيانات أو تعرضها لهجمات التشفير بواسطة البرمجيات الخبيثة.
وتستغرق عملية استعادة الملفات المتوافرة بالفعل وقتاً طويلاً، ما يؤدي في بعض الأحيان إلى فقدان البيانات، وبالتالي فإن وظيفة استعادة الملفات File Restore الجديدة تعمل على مواجهة كل هذه السيناريوهات.
وأشارت الشركة الأميركية إلى أن وظيفة استعادة الملفات File Restore الجديدة تعتبر بمثابة حل متكامل لاستعادة الملفات ويتم التحكم به من قبل مستخدمي قطاع الأعمال، بحيث يمكن إنشاء الملفات واستعادتها في أي وقت خلال آخر 30 يوماً.
ويمكن للمستخدم العثور على الوظيفة الجديدة في قائمة الإعدادات تحت بند "استعادة بيانات وان درايف"، وبعد ذلك يظهر جدول زمني به كل التعديلات التي تمت على الملف، ويتم تفعيل استعادة الملف القديم بواسطة نقرة بالفأرة، ومن المقرر طرح وظيفة استعادة الملفات File Restore الجديدة لمستخدمي قطاع الأعمال خلال الأسابيع القادمة.
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