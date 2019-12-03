شكرا لقرائتكم خبر عن مشروبات لتنظيف الكبد وإزالة الدهون والان مع التفاصيل

الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 يعتبر الكبد من أهمّ الأعضاء الموجودة في جسم الإنسان وأكبرها، حيث يزن حوالي 1500 غرام إلى 2000 غرام، وهو ذو لون بنيّ مائل للأحمر، وشكله مخروطيّ مقسّم إلى أربعة فصوص غير متساوية وهي: الفصّ الأيسر، والفصّ الأيمن، والفصّ الذّيليّ الكبديّ، والفصّ المربّعيّ الكبديّ.

وأهمّ ما يميّز الكبد أنّه إذا تمّ استئصال جزء منه فإنّه يتكاثر وينمو. اليكم 3 طرق للمحافظة عليه . مشروبات لتنظيف الكبد وإزالة الدهون 1. المشروب الملون . فليفلة حلوة ( فلفل رومي ) عدد 1 .3 جزرات . خيارة واحدة متوسطة الحجم . نصف حامضة . تفاحة واحدة حضروا العصير من كل هذه المكونات. اشربوه فوراً لكيلا تتلفه الجذور الحرة. حتى تنظفوا كبدكم وتنشطوا الطاقة والصحة، اشربوا عدة أكواب باليوم. Advertisements 2. الشاي الأخضر والقليل من الحامض . نصف كوب من الشاي الأخضر المبرد . عصير نصف ليمونة حامضة . موزة مخفوقة مستخلص الشاي الأخضر المسمىEGCG فعال جداً وينظف الجسم بسرعة. 3. مشروب الكركم لتنظيف الكبد . نصف ملعقة صغيرة من الكركم ( العقدة الصفراء ) . القليل من الزنجبيل . عصير نصف حامضة . نصف كوب من الماء هذا المشروب يقي من حصى المرارة وينظف الأمعاء. مزيج الكركم والليمون الحامض ينظف الكبد.

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