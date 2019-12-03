شقيقة رونالدو تلقن فان ديك درساً في التاريخ

ردت كاتيا، شقيقة كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس الإيطالي الحالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني سابقاً، على التصريحات الساخرة التي أدلى بها الهولندي فيرجيل فان ديك، نجم دفاع ليفربول الإنجليزي، تجاه شقيقها.

وكان فان ديك صرح، عند سؤاله عن مدى تأثير غياب رونالدو عن حفل جوائز الكرة الذهبية "بالون دور" لعام 2019 على منافسته للفوز بالجائزة، قائلا:ً "وهل كان رونالدو منافساً من الأساس؟".

وحل فان ديك في المركز الثاني لجوائز الكرة الذهبية، التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة بشكل سنوي، خلف ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، وأمام رونالدو الذي جاء ثالثاً.

ونشرت كاتيا تغريدة مطولة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستقرام" للتواصل الاجتماعي للرد على فان ديك، قالت فيها: "أعتقد أن هذا أمر غير واقعي ومهين، كان معلوماً عدم حضور رونالدو الليلة، على الرغم من فوزه بألقاب كبرى أكثر، لكن هذا ليس محور الحديث الآن".

ثم وجهت كاتيا حديثها بشكل مباشر لفان ديك: "عزيزي فان ديك، المكان الذي أنت فيه الآن ذهب إليه رونالدو آلاف المرات".

وتوج رونالدو 5 مرات بالكرة الذهبية لأفضل لاعبي العالم أعوام 2008 و2013 و2014 و2016 و2017.

وأسهبت شقيقة رونالدو: "أنت ترى أن رونالدو كان بطلاً 3 مرات في البلد الذي تلعب فيها منذ سنوات ولم تحقق الدوري".

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وحقق رونالدو وقت كان لاعباً في مانشستر يونايتد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز أعوام 2007 و2008 و2009، قبل أن يرحل إلى ريال مدريد منذ 10 سنوات.

وواصلت كاتيا: "كان رونالدو أفضل لاعب وأفضل هداف في الدوري الذي تلعب فيه، وكنت أنا أصغر منك وقتها".

وأسهبت: "ذهب رونالدو لمكان آخر وبات فيه أفضل لاعب في تاريخ ناديه، ريال مدريد، أقول لك شيئاً يا فان ديك؟ رونالدو وهو في هذا الفريق فاز عليك في نهائي دوري أبطال أوروبا، البطولة التي فاز بها 5 مرات".

وتفوق رفاق رونالدو في ريال مدريد 3-1 على الريدز بقيادة فان ديك في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم قبل الماضي، ليحصد رونالدو الكأس ذات الأذنين الخامسة في تاريخه، بعد نسخة 2008 مع يونايتد و2014 و2016 و2017 مع الميرينجي.

ولم تنس كاتيا تذكرة فان ديك بتفوق رونالدو عليه في نهائي دوري الأمم الأوروبية 2019 بالقول: "هل تتذكر هدف البرتغال في النهائي يا فيرجيل؟"، مضيفة بسخرية "هل كان صعباً؟ لقد فاز رونالدو بعدد أكبر منك كثيراً من الألقاب".

وطالبت شقيقة رونالدو فان ديك بأن يتوقف عن وضع نفسه في مقارنة مع شقيقها بالقول: "ربما يكون بإمكانك الجلوس مع رونالدو على طاولة واحدة، حين تحقق نفس الألقاب".

واختتمت: "رونالدو بالنسبة لي سيبقى أفضل لاعب في العالم، أو الأفضل في التاريخ".

وكان رونالدو توج، الإثنين، بجائزتين مع فريق يوفنتوس كأفضل لاعبي الدوري الإيطالي لموسم 2018-2019 وأفضل مهاجم عن نفس الموسم بعد إحراز 21 هدفاً في 31 مباراة والتتويج بلقب الكالتشيو.