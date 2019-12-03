مودريتش يلقن ميسي ورونالدو درسا تاريخيا

لقن الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، درسا للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، خلال حفل مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، الإثنين، الذي تسلم فيه الأخير جائزة الكرة الذهبية لعام 2019.

وحضر اللاعب الدولي الكرواتي، المتوج بالجائزة العام الماضي، إلى العاصمة الفرنسية "باريس" لتسليم "البرغوث" الجائزة بنفسه.

وألقت صحيفة "ماركا" الإسبانية الضوء على حضور مودريتش إلى باريس رغم عدم ترشحه للجائزة هذا العام من الأساس.

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وأفادت الصحيفة بأن النجم الكرواتي لقن الجميع درسا تاريخيا في الروح الرياضية، خاصة ميسي وغريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي.

وشهد العام الماضي مقاطعة ميسي ورونالدو لكل الحفلات التي توج خلالها مودريتش بالجائزة، بعد علمهما بضياع فرصتهما في نيل أي جائزة.

وهيمن اللاعب الكرواتي على جوائز أفضل لاعب في أوروبا والأفضل من الفيفا والكرة الذهبية على مدار عام 2018.

ولم يظهر ميسي أو رونالدو روحا رياضية في ذلك الوقت، بعدما تجاهلا دعوتهما لحضور تلك الحفلات، غضبا من تتويج مودريتش، وهو ما خالفه الأخير هذا العام، ليوجه رسالة ودرسا تاريخية لهما.

يذكر أن تتويج ميسي بالكرة الذهبية جاء بعد منافسة شرسة مع الهولندي فيرجيل فان ديك، مدافع ليفربول الإنجليزي، الذي حل في المركز الثاني بفارق 7 نقاط فقط خلف البرغوث الأرجنتيني.