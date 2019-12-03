ميسي يؤكد لـ"العين الرياضية" رغبته في الفوز بالكرة الذهبية مجددا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، رغبته في الحصول على الكرة الذهبية مجددا خلال العام المقبل.

وكان ميسي قد حصل على الجائزة للمرة السادسة في تاريخه، الإثنين، خلال الحفل الذي أقامته مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية في العاصمة باريس.

وقال ميسي في تصريحات لـ"العين الرياضية": "سأحاول أن أفوز بالكرة الذهبية مجددا خلال العام المقبل، وأتمنى أن يحالفني الحظ في ذلك".

ويعد النجم الأرجنتيني أكثر اللاعبين فوزا بجائزة الكرة الذهبية بـ6 مرات، متفوقا على البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالية، الذي حصدها 5 مرات.

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وأضاف نجم برشلونة: "سعيد للغاية بما حصلت عليه من تتويجات، لا يمكنني التوقف عن التفكير في ذلك، سأعمل على الاحتفال حاليا، ثم التفكير في المستقبل بعد ذلك".

وأتم: "هذه الجائزة نتاج عملي، وهي تمنحني القوة للمضي قدما، لا أحتاج إلى المزيد من الوعي للقيام بذلك كما كنت أفعل دائما".

يُذكر أن هذه الجائزة كانت الأولى التي يحصل عليها ميسي من الكرة الذهبية بعد غيابه عن النسخ الـ3 السابقة، حيث حصل رونالدو على لقبين، مقابل لقب واحد للكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني.