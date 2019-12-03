شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كل شيء عن الإصابة الأكثر شيوعا بين الرياضيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكفة المدورة هي مجموعة من أربع عضلات تمسك الذراع العلوي فى الكتف وهى المسئوله عن جميع حركات الذراع، وتعد إصابات الكفة المدورة شائعة جدًا ، خاصة في الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا والرياضيين والأشخاص الذين ينطوي عملهم على رفع أذرعهم بشكل متكرر.

ووفقا لموقع " healthline"الكفة المدورة عباره عن أربع عضلات وأوتارها المرفقة ،كل واحد منهم يساعد في حركة محددة من الكتف، يساعدون جميعًا معًا على تثبيت الذراع العلوي في مأخذ الكتف.

تنبع العضلات الأربعة من شفرة الكتف، لكن الطرف الآخر من العضلات يؤدي إلى أجزاء مختلفة من عظم الذراع العلوي.





الإصابات الشائعةكثيرمن الأشخاص الذين يعانون من آلام في الكتف لديهم مشكلة مع الكفة المدورة الخاصة بهم.

يمكن أن تحدث إصابة الكفة المدورة فجأة، مثل السقوط على الذراع الممدودة، أو يمكن أن تتطور ببطء، نتيجة لحركات متكررة أو تنكس مرتبط بالعمر.

Advertisements

فيما يلي بعض أنواع إصابات الكفة المدورة:



التهاب الأورتار: التهاب الأورتار:

يعتبر التهاب الأوتار في الكفة المدورة أخف شكل من أشكال إصابة الكفة المدورة. يمكن أن تتطور من الضمور المرتبط بالعمرن الإفراط فى الاستخدام،الحركة المتكررة، صدمة.

الإصطدام:

يحدث هذا عندما يفرك الجزء العلوي من الكتف (الأخرم) ضد الوتر والجراب ويزعج الكفة المدورة. يعتقد أن 44 و 64 % أن مصدر كل آلام الكتف يأتي من متلازمة الاصطدام تحت العصبي (SAIS) ، وهو اضطراب الكتف الأكثر شيوعا.

التهاب كيسي:

الجراب حول الكفة المدورة يمكن أن تملأ بالسوائل والتورم.

الدموع الجزئية لأوتار الكفة المدورة: الأوتار تالفة أو متوترة ولكنها لا تمزق من العظام.





ألم في منطقة الكتف، وعادة ما يوصف بأنه وجع ممل.

صعوبة في تحريك ذراعك في الأنشطة اليومية، مثل تمشيط الشعر.

ضعف أو تصلب في عضلات الكتف.

الألم الذي يزداد ليلا، مما يجعل من الصعب النوم على الجانب المصاب.

تكسيرأو تفرقع الأصوات عند تحريك الذراع.

الأعراضأعراض إصابات الكفة المدورة تختلف من فرد لأخر قد تشمل: