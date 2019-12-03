شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. تحليل كلوريد الدم يكشف أمراض الكلى والكبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقيس تحليل كلوريد الدم كمية المعدن في دمك، والكلوريد هو نوع من الإلكتروليت عبارة عن معادن مشحونة كهربائيًا تساعد على التحكم في كمية السوائل وتوازن الأحماض في جسمك، غالبًا ما يتم قياس الكلوريد جنبًا إلى جنب مع معادن أخرى، لتشخيص أو مراقبة حالات مثل أمراض الكلى وفشل القلب وأمراض الكبد وارتفاع ضغط الدم، وفقاً لموقع Medlineplus.

استخدامات تحليل كلوريد الدم

لا يتم إجراء اختبار كلوريد الدم عادة كاختبار بمفرده، لكن عادة ما تحصل على اختبار الكلوريد كجزء من فحص الدم الروتيني أو للمساعدة في تشخيص حالة تتعلق بعدم توازن الأحماض أو السوائل في الجسم.

لماذا أحتاج إلى فحص كلوريد الدم؟

قد يطلب الطبيب إجراء فحص لكلوريد الدم، كجزء من فحص المعادن والكهارل، وهو اختبار روتيني للدم يقيس الكلوريد والإلكتروليتات الأخرى، مثل البوتاسيوم والصوديوم والبيكربونات، قد تحتاج أيضًا إلى فحص دم كلوريد إذا كانت لديك أعراض عدم توازن الأحماض أو السوائل، بما في ذلك:

-القيء على مدى فترة طويلة من الزمن

-إسهال.

-إعياء.

-ضعف.

-جفاف.

-مشكلة في التنفس.

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نتائج تحليل كلوريد الدم

هناك العديد من الأسباب التي تجعل مستويات الكلوريد ليست في المعدل الطبيعي، قد تشير المستويات العالية من الكلوريد إلى:

-الجفاف.

-مرض الكلى.

-الحماض، وهي عندما يكون لديك الكثيرمن الحمض في الدم، ومن الممكن أن يسبب الغثيان والقيء والتعب.

-القلوية، وهي حالة يحتوي فيها دمك علي كمية من القلويات في الدم، نسبب التهيج، الوخز في العضلات، وخز في الأصابع وأصابع القدم.

قد تشير المستويات المنخفضة للكلوريد إلى:

-فشل القلب.

-أمراض الرئة.

-مرض أديسون، وهي حالة لا تنتج فيها الغدد الكظرية في جسمك ما يكفي من أنواع معينة من الهرمونات، يمكن أن يسبب مجموعة متنوعة من الأعراض ، بما في ذلك الضعف، والدوخة، وفقدان الوزن، والجفاف.

-إذا كانت مستويات الكلوريد ليست طبيعية، فهذا لا يعني بالضرورة أن لديك مشكلة طبية تحتاج إلى علاج، يمكن أن تؤثرالعديد من العوامل على مستويات الكلوريد لديك، إذا كنت قد تناولت الكثيرمن السوائل أو فقدت السائل بسبب القيء أوالإسهال، فقد يؤثر ذلك على مستويات الكلوريد، أيضاً، بعض الأدوية مثل مضادات الحموضة يمكن أن تسبب نتائج غيرطبيعية.